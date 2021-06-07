Конкуренцию объявили национальной идеей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости Казахстана конкуренция объявлена национальной идеей страны. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История развития и защиты конкуренции нашей страны берет начало на заре суверенитета Казахстана, когда указом Президента Казахской СССР 7 июня 1991 года создается Государственный комитет Казахской ССР по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности. Это первое антимонопольное ведомство страны, задачами которого стала эффективная реализация законодательства страны в части развития конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

Как вспоминает исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, член Президиума НПП РК «Атамекен», доктор экономических наук Николай Радостовец, который был заместителем и руководителем антимонопольного ведомства в 1991-1999 годах, антимонопольный орган создавался в годы реформ, основательно перекроивших лекала плановой экономики на рыночную модель.

«В первые годы деятельности Антимонопольный комитет напрямую подчинялся Президенту, а отчитывался перед Верховным Советом. Широкие полномочия и авторитет комитета были оправданы, поскольку на него возлагались важнейшие задачи по реализации программы демонополизации. С одной стороны, необходимо было сдерживать натиск монополистов, не допустить роста тарифов, а с другой – способствовать развитию предпринимательства, созданию самостоятельных субъектов рынка», - сказал Николай Радостовец.

В тот период, по его словам, проведена жилищно-коммунальная реформа, демонополизация более 80 государственных холдингов и национальных компаний в целях создания конкурентной среды. Кроме того, были переведены на самоокупаемость тарифы на электроэнергию, тепло.

«Вспоминаю, как в наш адрес звучали угрозы, нам предрекали мрачное будущее. Но законы рыночной экономики заработали, когда были созданы условия, и каждый желающий бизнесмен смог войти в ту или иную сферу. Конкуренция все выровняла. Команде антимонопольного комитета приходилось учиться на ходу, перенимая зарубежный опыт. Поняв теорию, мы нередко интуитивно внедряли ее в практику. И действовали оперативно: принимались постановления, издавались приказы, тут же вступавшие в силу», - отметил он.

Действующая система экономики страны за годы независимости была радикально преобразована, реализован ряд общегосударственных программ экономического развития, реформ, направленных на усиление антимонопольной деятельности и конкурентной политики. В 2015 году принят Предпринимательский кодекс РК, в который были имплементированы нормы Закона РК «О конкуренции», предусмотрены новшества, направленные на либерализацию антимонопольного регулирования, приведение норм действующего антимонопольного законодательства с учетом его целей и задач в соответствие с лучшей мировой практикой, снижение административных барьеров и административной нагрузки на бизнес в целях стимулирования роста и разукрупнения субъектов бизнеса.

«За 30-летнюю историю антимонопольного ведомства было много ярких событий. К примеру, весомыми достижениями в истории развития конкуренции стали отмена ценового контроля на регулируемых рынках в 2017 году, переход к принципам «мягкого права» антимонопольного реагирования в 2016-м, внесение в законодательство первых положений по снижению госучастия в экономике в 2008 году и другие. При этом миссия ведомства оставалась неизменной – свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства», - подчеркнул спикер.

Одной из главных причин проблем в экономике, по мнению председателя Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, профессора Айдына Бикебаева, стало отсутствие действенной и жесткой конкурентной (антимонопольной) политики. Для проведения такой политики необходимо наличие трех условий:

1. Наделение антимонопольного органа высоким институциональным статусом.

2. Нацеленность антимонопольного органа исключительно на защиту конкуренции.

3. Формирование профессиональной команды.

«Все три вышеуказанных условия у нас долгие годы в должной мере не обеспечивались, - продолжил Айдын Бикебаев. - За тридцать лет существования суверенного Казахстана статус антимонопольного органа зачастую снижался до уровня подразделения центрального исполнительного органа, а сам он вместо защиты конкуренции занимался больше ценовым регулированием и защитой прав потребителей».

«С прошлого года наметились положительные изменения, которые дают надежду на реальные перемены. Во-первых, создано Агентство по защите и развитию конкуренции, которое напрямую подотчетно Президенту РК. Это создает основу для проведения независимого от правительственных решений антимонопольного регулирования, а также для освобождения антимонопольного органа от административного воздействия со стороны других центральных исполнительных органов государства. Во-вторых, указом Президента страны конкуренция объявлена приоритетным направлением деятельности. Это создает основу для смены концептуальной установки антимонопольного регулирования с контроля цен субъектов рынка на защиту конкуренции», - добавил он.

31 декабря 2020 года Глава государства подписал Указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Этот документ стал основой для объявления развития и защиты конкуренции национальной идеей страны.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года 7 июня объявлен Днем работников антимонопольного органа. Впервые у антимонопольной службы Казахстана появился свой профессиональный праздник.

«Поздравляю сотрудников антимонопольного органа и все экспертное сообщество, занятое в сфере антимонопольной политики, с юбилейной датой, желаю успехов во всех начинаниях и плодотворной работы! Надеюсь, достигнутые победы принесут огромную пользу для экономики Казахстана, а самое главное - для народа, ведь развитая конкуренция подразумевает наиболее эффективное распределение ресурсов среди всех задействованных участников рынка», - заключил Н. Радостовец.