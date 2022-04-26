Конкуренция за голоса избирателей станет более острой – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более острую конкуренцию за голоса избирателей пообещал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «AMANAT».

По словам Президента, одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.

«Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой, безусловно, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан», - заключил Глава государства.