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    15:52, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Конкуренция за голоса избирателей станет более острой – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более острую конкуренцию за голоса избирателей пообещал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «AMANAT».

    По словам Президента, одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.

    «Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой, безусловно, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан», - заключил Глава государства.


    Теги:
    Президент Казахстана AMANAT Политика Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Президент
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