21:23, 08 Май 2025 | GMT +5
Конклав избрал нового папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым
Белый дым, поднимающийся из дымохода Сикстинской капеллы, обозначает, что кардиналы выбрали нового главу римско-католической церкви, передает агентство Kazinform.
На площади Святого Петра в Ватикане после появления белого дыма из трубы Сикстинской капеллы ликуют католики из разных стран.
Ожидается, что мир сможет лицезреть нового Папу Римского в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что второе и третье голосование не выявили нового Папу Римского.