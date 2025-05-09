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    21:23, 08 Май 2025 | GMT +5

    Конклав избрал нового папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым

    Белый дым, поднимающийся из дымохода Сикстинской капеллы, обозначает, что кардиналы выбрали нового главу римско-католической церкви, передает агентство Kazinform.

    Конклав избрал нового папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым
    Фото: кадр из видео

    На площади Святого Петра в Ватикане после появления белого дыма из трубы Сикстинской капеллы ликуют католики из разных стран.

    Конклав избрал нового папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым
    Фото: кадр из видео vaticannews.va

    Ожидается, что мир сможет лицезреть нового Папу Римского в самое ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что второе и третье голосование не выявили нового Папу Римского.

    Теги:
    Религия Ватикан Папа Римский
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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