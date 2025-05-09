Конклав избрал нового папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым

На площади Святого Петра в Ватикане после появления белого дыма из трубы Сикстинской капеллы ликуют католики из разных стран.

Фото: кадр из видео vaticannews.va

Ожидается, что мир сможет лицезреть нового Папу Римского в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что второе и третье голосование не выявили нового Папу Римского.