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    16:35, 08 Май 2025 | GMT +5

    Черный дым: второе и третье голосование не выявили нового Папу Римского

    В четверг из трубы Сикстинской капеллы повалил черный дым, это означает, что кардиналы на папском конклаве не смогли выбрать преемника Папы Франциска во втором и третьем голосовании, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Черный дым из Сикстинской капеллы: второе и третье голосование не выявили нового Папу Римского
    Фото: кадр из видео

    Дымовой сигнал был также черным после первого голосования конклава в среду.

    133 кардинала-выборщика теперь отправятся в резиденцию Санта-Марта в Ватикане, где большинство из них остановятся во время конклава, на обед.

    В четверг состоялись два голосования — в 11:51 по местному времени повалил черный дым. Белый дым будет означать, что у 1,4 млрд католиков мира появился новый лидер.

    Новому главе церкви необходимо большинство в две трети голосов. Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник в апреле в возрасте 88 лет после 12 лет управления Ватиканом.

    Теги:
    Религия Выборы Ватикан Папа Римский Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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