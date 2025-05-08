Черный дым: второе и третье голосование не выявили нового Папу Римского

Дымовой сигнал был также черным после первого голосования конклава в среду.

133 кардинала-выборщика теперь отправятся в резиденцию Санта-Марта в Ватикане, где большинство из них остановятся во время конклава, на обед.

В четверг состоялись два голосования — в 11:51 по местному времени повалил черный дым. Белый дым будет означать, что у 1,4 млрд католиков мира появился новый лидер.

Новому главе церкви необходимо большинство в две трети голосов. Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник в апреле в возрасте 88 лет после 12 лет управления Ватиканом.