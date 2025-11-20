РУ
    01:21, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Конгрессмены заявили, что ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

    Конгрессмены заявили о сокрытии ФБР данных по делу о покушении на Дональда Трампа, передает агентсво Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: instagram.com/realdonaldtrump

    Федеральное бюро расследований затягивало предоставление информации расследованию Палаты представителей США по делу о покушении на президента Дональда Трампа в июле 2024 года и скрывало важные сведения о Томасе Мэттью Круксе.

    По данным The New York Post, новые сведения о действиях Крукса в социальных сетях, которые ранее не были переданы Конгрессу, содержат одобрения политического насилия, призывы к убийству государственных деятелей и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Конгрессмены Майк Келли и Пэт Фэллон заявили, что ФБР не предоставило эти материалы в ходе расследования и призвали начать новое разбирательство.

    В одном из постов от августа 2020 года Крукс писал: «Единственный способ бороться с правительством — это атаки в стиле терроризма, пронести бомбу в важное здание и взорвать ее до того, как кто-либо увидит тебя, и попытаться убить [чиновников]».

    Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. В него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы политика, задев ухо. Крукса ликвидировали сотрудники Секретной службы США, отвечающие за охрану первых лиц, кандидатов в президенты и бывших руководителей страны.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

