Конгрессмены заявили, что ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований затягивало предоставление информации расследованию Палаты представителей США по делу о покушении на президента Дональда Трампа в июле 2024 года и скрывало важные сведения о Томасе Мэттью Круксе.

По данным The New York Post, новые сведения о действиях Крукса в социальных сетях, которые ранее не были переданы Конгрессу, содержат одобрения политического насилия, призывы к убийству государственных деятелей и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Конгрессмены Майк Келли и Пэт Фэллон заявили, что ФБР не предоставило эти материалы в ходе расследования и призвали начать новое разбирательство.

В одном из постов от августа 2020 года Крукс писал: «Единственный способ бороться с правительством — это атаки в стиле терроризма, пронести бомбу в важное здание и взорвать ее до того, как кто-либо увидит тебя, и попытаться убить [чиновников]».

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. В него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы политика, задев ухо. Крукса ликвидировали сотрудники Секретной службы США, отвечающие за охрану первых лиц, кандидатов в президенты и бывших руководителей страны.

