Конгресс США одобрил законопроект о выделении Пентагону $1,15 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение 1,15 трлн долларов на американские военные нужды в 2027 году, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

В поддержку документа проголосовали 216 членов Палаты представителей, против выступили 212 законодателей. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса США, и в случае одобрения в верхней палате законодательного органа будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Однако, как отмечает газета Politico, республиканцы, контролирующие на данный момент обе палаты Конгресса, столкнутся с трудностями при рассмотрении законопроекта в Сенате, где для его одобрения требуется поддержка по меньшей мере 60 законодателей.

Помимо этого, Палата представителей одобрила законодательную инициативу, предусматривающую выделение средств в размере 95 млрд долларов. Из них 73 млрд долларов предлагается выделить на финансирование военной операции против Ирана. Документ также поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил сенаторам, что война с Ираном обошлась уже в 37,5 млрд долларов.