18 Мая 2022 12:45

Конфликтов с пациентами не было – глава Минздрава об убийстве доктора в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у доктора Юрия Шумкова не было, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент хотел провести процедуру по обследованию желудочно-кишечного тракта. Из-за стеноза первая процедура не получилась и были рекомендации доктора пройти ее повторно. Каких-то конфликтов с пациентами коллеги доктора Юрия Шумкова не видели. Подождем результаты следствия, я думаю, мы узнаем о причинах такого ужасного убийства», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Она также добавила, что сейчас детально о подробностях проинформировать не сможет, так как идет следствие.

«Информацией о ходе следствия я не владею. Оно проводится правоохранительными органами», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что в Алматы из охотничьего ружья застрелен известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков. По одной из версий полиции, преступление мог совершить его пациент.алм