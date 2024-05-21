РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 21 Май 2024 | GMT +6

    Конфликт в Кыргызстане: в местах проживания иностранных студентов установили дежурство в РК

    общежитие
    Фото: gov.kz

    Какие меры предприняли в Казахстане после конфликта иностранных студентов и местных жителей в Кыргызстане, рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — У нас в целом, если брать студентов иностранцев из Пакистана и из Индии, их порядка 12 тысяч. Мы провели отдельные совещания со всеми ректорами университетов, где обучаются на сегодня граждане иностранных государств, не стали ограничиваться только Пакистаном и Индией. Разрабатывается отдельный циркуляр, установлено круглосуточное дежурство в местах компактного проживания. Вы знаете, в основном граждане с Индии и Пакистана обучаются на медицинские специальности и инженерные специальности, — сказал Саясат Нурбек, отвечая на соответствующий вопрос.

    Министр пояснил, что иностранные студенты из этих стран обучаются в Медицинских академиях, также в Международном университете Астаны, в университете КазНУ им. аль -Фараби, Кокшетауском университете, где были открыты кафедры общей медицины и других вузах. На сегодня везде установлено дежурство.

    — Теперь будем еще отдельно разговаривать, проводить профилактические меры не только с этими студентами, но и нашими студентами, — добавил Саясат Нурбек.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в результате конфликта иностранных студентов и местных жителей сложилась неоднозначная общественная ситуация.

    Теги:
    Саясат Нурбек Кыргызстан Пакистан Студенты Индия Иностранцы Конфликт
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!