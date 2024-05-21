Конфликт в Кыргызстане: в местах проживания иностранных студентов установили дежурство в РК

Какие меры предприняли в Казахстане после конфликта иностранных студентов и местных жителей в Кыргызстане, рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— У нас в целом, если брать студентов иностранцев из Пакистана и из Индии, их порядка 12 тысяч. Мы провели отдельные совещания со всеми ректорами университетов, где обучаются на сегодня граждане иностранных государств, не стали ограничиваться только Пакистаном и Индией. Разрабатывается отдельный циркуляр, установлено круглосуточное дежурство в местах компактного проживания. Вы знаете, в основном граждане с Индии и Пакистана обучаются на медицинские специальности и инженерные специальности, — сказал Саясат Нурбек, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр пояснил, что иностранные студенты из этих стран обучаются в Медицинских академиях, также в Международном университете Астаны, в университете КазНУ им. аль -Фараби, Кокшетауском университете, где были открыты кафедры общей медицины и других вузах. На сегодня везде установлено дежурство.

— Теперь будем еще отдельно разговаривать, проводить профилактические меры не только с этими студентами, но и нашими студентами, — добавил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в результате конфликта иностранных студентов и местных жителей сложилась неоднозначная общественная ситуация.