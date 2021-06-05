Конфликт со стрельбой произошел на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы между двумя мужчинами произошел словесный конфликт на дороге, в результате один из участников применил сигнальный пистолет, снаряженный перцовым снарядом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции города Алматы, словесная перепалка произошла на перекрестке улиц Бекмаханова – Спасская между водителем автомашины марки «BMW» и пассажиром автомобиля «Hyundai».

«Во время ссоры водитель «БМВ» достал пистолет и произвел выстрел в своего оппонента. Пусть даже и патрон был заправлен перцовым газом, в действиях стрелявшего усмотрено хулиганство. Стрелять, распылять не значит, что это будет являться самозащитой или на крайний случай административным правонарушением. На примере этого случая, граждане должны знать и помнить, что за подобное деяние можно получить срок с лишением свободы от 3 до 7 лет, в соответствии со ст.293 ч.3 п.2 УК РК – хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью», - сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района подполковник полиции Максат Канапьяев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Это - гр.Б. 1993 года рождения. Сигнальный пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела.