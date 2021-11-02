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    20:03, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Конфликт с полицейскими сняли на видео в Алматы: страж порядка уволен

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина снял на видео конфликт с сотрудниками полиции. Одного из них уволили из органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента он опубликовал на своей странице в Instagram . «Сотрудник полиции звал раз на раз», - написал автор.

    Мужчина заявил, что словесная перепалка с сотрудниками началась после того, как его машину задел патрульный автомобиль. Это произошло на авторынке «Жибек жолы» в Алматы. На кадрах можно услышать, как один из сотрудников хотел разбираться «по-мужски» один на один, при этом использовал ненормативную лексику.

    В департаменте полиции города Алматы информировал, что по данному факту управлением собственной безопасности ДП проведена служебная проверка.

    «30 октября решением дисциплинарной комиссии участковый инспектор за грубость и действия, дискредитирующие органы внутренних дел, уволен из ОВД. Вместе с тем, информируем, что дисциплинные взыскания также получил ряд руководителей указанного инспектора», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.


    Теги:
    Видео Общество Алматинская область Алматы для mail.ru Правоохранительные органы
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