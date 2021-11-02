Конфликт с полицейскими сняли на видео в Алматы: страж порядка уволен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина снял на видео конфликт с сотрудниками полиции. Одного из них уволили из органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента он опубликовал на своей странице в Instagram . «Сотрудник полиции звал раз на раз», - написал автор.

Мужчина заявил, что словесная перепалка с сотрудниками началась после того, как его машину задел патрульный автомобиль. Это произошло на авторынке «Жибек жолы» в Алматы. На кадрах можно услышать, как один из сотрудников хотел разбираться «по-мужски» один на один, при этом использовал ненормативную лексику.

В департаменте полиции города Алматы информировал, что по данному факту управлением собственной безопасности ДП проведена служебная проверка.

«30 октября решением дисциплинарной комиссии участковый инспектор за грубость и действия, дискредитирующие органы внутренних дел, уволен из ОВД. Вместе с тем, информируем, что дисциплинные взыскания также получил ряд руководителей указанного инспектора», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.