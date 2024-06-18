Конфликт с Израилем, отношения с Астаной и новый кабмин: эксклюзивное интервью с послом Палестины в Казахстане

Палестинское руководство во главе с Президентом Махмудом Аббасом высоко ценит неизменную и принципиальную позицию Казахстана по палестинскому вопросу, в которой страна выступает за решение палестино-израильского конфликта через соблюдение международного права, прав человека и прекращение оккупации. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в РК д-р Монтасер Абу Зейд. Он также рассказал о реакции палестинских властей на признание Палестины рядом европейских стран, описал изменения в палестинском кабинете министров, и обсудил развитие отношений с Казахстаном.

- Господин Посол, как нам известно, несколько стран Европейского Союза, включая Норвегию, Испанию, Ирландию и Словению, признали государство Палестина. Однако ведущие страны ЕС Германия и Франция такого решения не приняли. Тем не менее, тенденция наметилась. Как бы Вы прокомментировали такое расхождение во мнениях среди стран ЕС? И как власти Палестины восприняли новости о признании государства другими странами?

- Палестинское руководство во главе с Президентом Махмудом Аббасом приветствовало признание четырьмя европейскими странами Государства Палестина в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и охарактеризовало этот шаг как «исторический».

Палестинское руководство заявило, что право народов на самоопределение является устоявшимся правом, признанным международной легитимностью. Также призвало страны мира, особенно крупные европейские страны, которые еще не признали Государство Палестина, признать государственность Палестины в соответствии с международным признанным решением о создании двух государств, основанным на легитимных решениях 1967 года, следуя примеру Ирландии, Норвегии, Испании и Словении, которые выбрали путь поддержания мира, стабильности и консолидации норм международной законности и международного права.

Что касается Министерства иностранных дел Государства Палестина, то оно приветствовало заявление четырех европейских стран о Государстве Палестина и посчитало, что оно представляет собой «растущее затруднение» для Израиля, который сталкивается с растущим международным давлением из-за конфликта в секторе Газа и на всех оккупированных палестинских территориях. Также МИД Государства Палестина подчеркнуло, что это признание считается важным политическим событием на пути проекта «решения двух государств», и поддержкой правового статуса Палестины, что повышает ее шансы на получение полноправного членства в Организации Объединенных Наций.

МИД Государства Палестина призывает все страны, которые еще не признали Государство Палестина, двигаться вперед в этом направлении и считает, что этот шаг является подтверждением легитимности. Это также помогает сформировать общественное мнение о том, что палестинский вопрос должен быть решен в соответствии с международным правом, международными резолюциями путем создания двух государств в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также этот шаг подтверждает правовую правосубъектность палестинского народа и укрепляет его международные отношения в соответствии с правовыми нормами международного сообщества, и это решение является важным фактором, поскольку оно воплощает право палестинского народа на самоопределение.

Что касается расхождения во мнениях между странами Евросоюза, то я вижу, что последовательность признаний указывает на то, что европейское сообщество реагирует на волну народной поддержки Палестины, и оно принимает Палестину как оккупированное государство, которое использует все методы для освобождения своей земли, как это сделали в свое время Южная Африка, Алжир и другие страны. И мы уверены, что в ближайшее время мы увидим, как многие европейские страны признают Государство Палестина в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: Kazinform

В настоящее время 148 стран, в том числе и Республика Казахстан, признали государственность Палестины.

- В марте 2024 года Мухаммед Мустафа был назначен премьер-министром Палестины. Каким он видит развитие страны в условиях конфликта и гуманитарного кризиса? Как изменился при нем кабинет министров?

- Новый премьер-министр, доктор Мухаммад Мустафа представил Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу планы действий палестинского Правительства, в которых было подчеркнуто, что политическим ориентиром Правительства является Организация освобождения Палестины, ее политическая программа и международные обязательства. Они также включают в себя: работу по немедленному и окончательному прекращению израильской агрессии против палестинского народа в секторе Газа; придание гуманитарной ситуации первостепенное значение, включая разработку комплексного плана немедленной гуманитарной помощи населению сектора Газа; восстановление и реконструкции Сектора Газа и Западного Берега; сосредоточение усилий, направленных на консолидацию и стабилизацию финансовой ситуации и ее влияние на экономическую стабильность.

Программа также содержит планы институциональной реформы, реструктуризации и объединения государственных институтов, повышения уровня услуг, а также подготовки к проведению законодательных и президентских выборов во всех палестинских провинциях, включая Восточный Иерусалим. Новое палестинское Правительство во главе с доктором Мухаммадом Мустафа, в состав которого вошли 23 министра, включило в себя элитную группу специалистов высокой квалификации, некоторые из которых работали в стране, а другие за рубежом. Это Правительство считается профессиональным, «технократическим», поскольку оно унаследовало чрезвычайно тяжелые кризисы. С другой стороны, Израиль продолжает свою разрушительную войну в секторе Газа, не имея никаких признаков того, что она прекратится, поскольку оценки показывают, что восстановление сектора Газа требует десятков миллиардов долларов, в то время как ни одна из стран или доноров не проявляет готовности восстанавливать то, что было разрушено войной до того, как будет достигнуто политическое решение, гарантирующее, что разрушения не повторятся снова через несколько лет.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал признание Палестины. Дипломатическим отношениям между нашими странами уже 32 года. Как новый премьер-министр и в целом Палестинское государство сейчас смотрит на отношения с Астаной?

- Палестинское руководство во главе с Президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом высоко оценивает принципиальную, последовательную и неизменную позицию Республики Казахстан по палестинскому вопросу, в которой заявляется о решении «палестинско-израильской конфликта» только через приверженность международному праву, правам человека и прекращению оккупации, отстаивания прав палестинского народа, справедливости и решения «двух государств», основанного на всех резолюциях международной легитимности и поддерживаемого всеми резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН касательно арабо-израильского конфликта, а также всех резолюций и заявлений Организации исламского сотрудничества в отношении Палестины и поддержки Арабской мирной инициативы, предложенной бывшим королем Саудовской Аравии Абдаллой бин Абдель Азизом в Бейруте 2002 г., на пути достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, чтобы положить конец израильской оккупации и создать независимое Государство Палестина в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что Государство Палестина и Казахстан представляли и по-прежнему демонстрируют самые блестящие примеры двустороннего сотрудничества во всех областях как на региональном, так и на международном уровнях, поскольку Палестина играла важную роль в председательстве Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН. Также Государство Палестина поддержало Председательство Республики Казахстан в Организации исламского сотрудничества в 2011 году.

Я, в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Республики Казахстан, был международным наблюдателем на президентских, парламентских, законодательных выборах и референдумах в Казахстане, принимал активное участие на всех этапах реформ, начатых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Я участвовал во многих дебатах и пресс-конференциях, на которых давал высокую и положительную оценку шагам, предпринимаемых Президентом, Правительством и Парламентом в построении Нового Казахстана.

Государство Палестина также сыграло важную и эффективную роль в успешном проведении шестого саммита лидеров и глав государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который прошел в столице Казахстана городе Астана в октябре 2022 года. В нем приняли участие Президент Государства Палестина Махмуд Аббас с делегацией высокого уровня, а также главы таких государств, как Республика Казахстан, Российская Федерация, Китай, Иран, Турция, Катар, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также главы Правительств и представители таких стран, как Индия, Пакистан, Иордания, Египет, Ирак, ОАЭ, Филиппины, Корея, Бангладеш, Бахрейн, Камбоджа, Кувейт, Шри Ланка, Таиланд и Вьетнам.

Фото: Kazinform

- В каких сферах ведется сотрудничество между Палестиной и Казахстаном?

- Во-первых, мне хотелось бы отметить официальный визит бывшего министра иностранных дел Государства Палестина д-ра Рияд Аль-Малики в столицу Казахстана Астану 29 июля 2018 года, который продлился три дня. Это был первый визит Министра иностранных дел Государства Палестина в Республику Казахстан с момента установления двусторонних дипломатических отношений. Во время этого визита были подписаны Меморандум о взаимопонимании по двусторонним политическим консультациям и Меморандум о двустороннем сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Государства Палестина и Республики Казахстан.

Также хотелось бы отметить участие Государства Палестина во всех официальных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на уровне Саммита президентов и лидеров государств-членов Совещания, Совета министров иностранных дел СВМДА, Комитета старших должностных лиц и рабочих комитетов СВМДА, всех военных, спортивных, культурных, экономических, финансовых, экологических мероприятий.

Кроме того, Государство Палестина участвует во всех официальных заседаниях Исламской организации по продовольственной безопасности, входящей в Организацию исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в столице Казахстана городе Астана.

Также в период с 6 по 9 декабря 2017 года состоялся официальный визит академической делегации Университета Хеврона в Астану, делегацию которой возглавил Ректор Университета. В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом Хеврона и Казахским Государственный Юридическим университетом (КазГЮУ). Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским Национальным Университетом (ЕНУ) и Палестинским Университетом Аль-Кудс.

- Сколько граждан Палестины сейчас находится на территории Казахстана? В каких сферах они заняты? Сколько палестинских студентов учится в казахстанских вузах?

- В Республике Казахстан нет точного количества палестинских граждан. Многие граждане палестинского происхождения имеют проездные документы палестинских беженцев в соседних странах, куда они иммигрировали из-за военных действий Израиля в 1948 году. В Казахстане работает международная подрядческая компания «CCC», владельцами которой являются палестинцы Хасиб Саббах и Саид Хури, которые были вынуждены покинуть свою родную Палестину в 1948 году и нашли убежище в Ливане. Компания «ССС» реализовала в Казахстане и республиках бывшего Советского Союза с 1990 года множество проектов в сфере нефти и газа. Также курировала строительство комплекса Абу Даби Плаза в Астане.

Помимо тех граждан Палестины, которые приехали учиться в различные казахстанские вузы, обосновались здесь и создали семьи с гражданами Казахстана, получили казахстанское гражданство или вид на жительство, в Казахстане также есть и другие палестинские граждане, которые работают в сфере преподавания в престижных казахстанских университетах и ​​больницах. Также в настоящее время несколько палестинских бизнесменов и инвесторов проживают в городе Алматы.

В результате военных действий Израиля в секторе Газа, которые продолжаются с 7 октября 2023 года, погибло более 37 тысяч мирных жителей, ранено более 80 тысяч, пропало без вести более 12 тысяч палестинских мирных граждан. Более 1,5 миллиона палестинцев были насильно перемещены из их районов проживания, они были лишены гуманитарной помощи, что привело к ухудшению условий жизни и здравоохранения населения и это достигло опасного уровня голода и гуманитарной катастрофы. Израильская агрессия вызвала коллапс системы здравоохранения и обслуживания во всех районах сектора Газа. Правительство Казахстана по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева эвакуировало всех казахстанских граждан и их семьи из сектора Газа в Казахстан. Всего было эвакуировано 25 казахстанско-палестинских семей, а это около 150 человек.