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Конфликт на Рудненской нефтебазе: все крестьяне получат льготное топливо в срок

3 Сентября 2021 02:05
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Конфликт на Рудненской нефтебазе: все крестьяне получат льготное топливо в срок

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В семейный конфликт учредителей нефтебазы в Рудном, заложниками которого стали другие предприниматели, вмешались местные власти и Палата предпринимателей Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Палаты.

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Как стало известно, проблему все же удалось решить – все сельхозтоваропроизводители получат льготное топливо в срок.

Конфликт на нефтебазе в Рудном вызвал большой резонанс. Семейные разногласия стали причиной закрытия нефтебазы, из-за чего у ТОО «Авторесурс Т», который является оператором по поставке льготного топлива, возникли проблемы с отгрузкой.

«На данный момент проблем с получением льготного ГСМ у крестьян нет. Оператор арендовал другой железнодорожный тупик. Сейчас идет спор за имущество между двумя учредителями. Есть решение суда, которое должно поставить точку в этом конфликте», – рассказал начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Каир Айсин.

И.о. директора ТОО «Авторесурс Т» Юрий Трифонов заверяет, что его предприятие исполнит все возложенные на него обязательства по поставке льготного топлива.

«ТОО «Авторесурс Т» дорожит оказанным высоким доверием со стороны государства, поэтому все договорные обязательства по обеспечению сельхозтоваропроизводителей льготным топливом исполнит в установленные сроки. Аграрии не пострадают», - пообещал Юрий Трифонов.


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#Костанайская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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