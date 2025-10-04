РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:33, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Конфликт на дороге в Алматы: мужчину с «пистолетом» арестовали

    В социальных сетях распространилось видео дорожного конфликта между двумя мужчинами, где один из участников держал в руках предмет, похожий на пистолет, передает корреспондент Kazinform.

    арест
    Скриншот из видео: Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции, проверка установила: в руках мужчины была зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан, его действия квалифицированы как мелкое хулиганство.

    — Решением специализированного административного суда города Алматы правонарушитель привлечён к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, — уточнили в пресс-службе ДП.

    В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия, дестабилизирующие общественный порядок и провоцирующие агрессию, будут жестко пресекаться. 

    Ранее криминальная полиция раскрыла разбойное нападение на дом частного предпринимателя в Алматы. 

