Конфликт на дороге в Алматы: мужчину с «пистолетом» арестовали

Как сообщили в департаменте полиции, проверка установила: в руках мужчины была зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан, его действия квалифицированы как мелкое хулиганство.

— Решением специализированного административного суда города Алматы правонарушитель привлечён к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, — уточнили в пресс-службе ДП.

В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия, дестабилизирующие общественный порядок и провоцирующие агрессию, будут жестко пресекаться.



