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Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы
11 Мая 2022 11:10

Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина в Алматы стрелял из травматического оружия в двух человек. Они госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях появилась информация о том, что в Медеуском районе по улице Трофимова местный житель стрелял в двух человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, в коме.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 3 УК РК «Хулиганство».

«Подозреваемый – гр. У. 1983 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми, проживающими в одном микрорайоне, произошел словесный конфликт, в ходе которого гр. У. выстрелил, предварительно, из травматического пистолета в гр. Б. и гр. Г. - оба 1973 года рождения. Пострадавшие госпитализированы. Орудие преступления устанавливается. Создана следственно-оперативная группа», - проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Автор:
Корреспондент
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