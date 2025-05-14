Конфликт между Национальным парком и акиматом разгорелся в Баянауле

В свою очередь, акимат Баянаульского района, арендующий пляж, считает, что такие действия создают серьезные препятствия для местных предпринимателей, работающих в туристической зоне.

В минувшие выходные температура воздуха в Павлодарской области резко повысилась, и в зону отдыха «Жасыбай» хлынул поток туристов со всех сторон. Хотя купальный сезон ещё не начался, природа горного края привлекла множество людей, желающих насладиться её красотой и наполниться энергией.

Фото: ЖК Сүлейменова

Многие базы отдыха, стремясь встретить гостей как можно раньше, начали готовиться к сезону заблаговременно. Однако отдыхающие, прибывшие на берег, сразу заметили, что состояние прибрежной территории оставляет желать лучшего.

В первую очередь посетители обратили внимание на то, что общественные туалеты на центральном пляже не работают. Люди выражают возмущение тем, что двери всегда закрыты и найти альтернативное место невозможно.

— Мы прогулялись по берегу с детьми. Когда малыши захотели в туалет, все двери оказались заперты. Надеялись, что хоть один туалет окажется открытым, но проверили все — везде замки. Пришлось возвращаться на базу отдыха, где мы остановились. Такая проблема, похоже, существует только у нас в Жасыбае. Мы были и в Бурабае в прохладную погоду — там с общественными туалетами всё в порядке. Руководству района следовало бы обеспечить бесперебойную работу подобных объектов круглый год. Иначе люди начнут справлять нужду где попало, и тогда от всей этой красоты ничего не останется, — сокрушается житель Экибастуза Каркен Ашубаев.

Фото: ЖК Сүлейменова

Проблема общественных туалетов на берегу Жасыбайского озера существует уже около пяти-шести лет. Ранее санитарные условия здесь не соответствовали никаким нормам. В итоге, по многочисленным просьбам жителей и предпринимателей, на берегу были установлены туалеты.

Фото: ЖК Сүлейменова

Построенные за счёт бюджетных средств санитарные объекты были переданы в доверительное управление частному предпринимателю. Хотя в последние годы они стабильно работали в летний период, в осенне-весенний сезон и тем более зимой они оставались закрытыми.

— Мы приезжаем на отдых в Жасыбай каждый год. Местная природа восхитительна, вода в озере кристально чистая. Из столицы доехали без усталости, но разочаровывает отсутствие современной инфраструктуры: не хватает тротуаров, архитектурных объектов, арт-объектов. А в этом году мы увидели ещё одну неприятную картину — возле пляжа убрали летние кафе, а также киоски с мороженым и прохладительными напитками. Многие пожилые люди отдыхали именно здесь. Ответственные за благоустройство пляжа, вместо того чтобы создавать комфортные условия для отдыхающих, наоборот, делают пребывание здесь менее удобным, — делится своими впечатлениями отдыхающая из Астаны Сауле Канагатова.

Заместитель акима Баянаульского района Еркин Арыстанбеков считает, что действия руководства Национального парка мешают развитию предпринимательства.

Фото: gov.kz

— Акимат ежегодно арендует пляж озера Жасыбай. Однако в этом году, ссылаясь на природоохранное законодательство, руководство Национального парка решило провести масштабную «реорганизацию» прибрежной зоны. Ранее здесь были установлены общественные туалеты, которые начинали работу с середины июня — к открытию туристического сезона. В этом году, по многочисленным обращениям граждан, их открыли уже в мае. Однако предприниматель, обслуживающий эти объекты, открывает двери только к 11 часам дня, когда появляется поток отдыхающих. Возможно, кто-то, приходящий раньше, застаёт туалеты закрытыми. Летом, скорее всего, они перейдут на прежний график. Что касается демонтированных киосков, то они принадлежали тому же предпринимателю. Естественно, только на туалетах дохода не будет, он зарабатывал через торговлю. Причём в проекте благоустройства пляжа, разработанном в 2017–2018 годах, эти объекты были предусмотрены, — пояснил он.

Фото: ЖК Сүлейменова

Национальный парк взимает с каждого туриста экологический сбор за вход в зону отдыха. За счёт этих средств устанавливаются контейнеры для сбора мусора.

В этом году районный акимат планирует за счёт бюджета закупить дополнительные контейнеры и установить их в прибрежной зоне.

Кроме того, в прошлом году на установку солнцезащитных навесов, шезлонгов и другого необходимого оборудования рядом с пляжем из бюджета района было выделено 17 миллионов тенге.

Фото: ЖК Сүлейменова

На обновление освещения прибрежной территории в этом году предусмотрено ещё 19 миллионов тенге.

За прошлый летний сезон только в зону отдыха Жасыбай приехали около 164 тысяч человек.

— Следует учитывать, что туристический сезон в Баянауле начинается лишь с середины июня, поскольку большинство туристов приезжают сюда именно ради купания. До этого времени вода в озере ещё холодная, поэтому в мае традиционно проводятся подготовительные работы. Если руководство Национального парка продлит с нами договор, то в ближайшие годы мы планируем провести масштабное благоустройство, как это было реализовано на берегу Сабындыколя. При отсутствии препятствий со стороны парка у нас уже есть заинтересованные крупные инвесторы, готовые развивать туристическую инфраструктуру. К тому же каждый объект предпринимательства приносит в районный бюджет пусть небольшие, но стабильные налоговые поступления. Эти средства в конечном итоге направляются на улучшение уровня жизни местных жителей, — добавил Еркин Арыстанбеков.

Фото: ЖК Сүлейменова

Как удалось выяснить, на пляже Жасыбай ранее функционировало 7 киосков, которые были построены за счёт государственных средств. По данным районного акимата, на их возведение было выделено 12,8 миллиона тенге.

Тем временем сотрудники Национального парка в этом году полностью демонтировали объекты, ранее расположенные в зоне отдыха, и без лишних церемоний вывезли их на обочину дороги, ведущей в село Торайгыр. Таким образом, предпринимательские постройки, возведённые на миллионы из государственного бюджета, сегодня лежат в запустении, выброшенные как ненужный хлам.

Право на коммерческое использование этих киосков и туалета в сентябре 2023 года на законных основаниях выиграло индивидуальное предприятие «Сулейменова» — организация заключила официальный договор сроком на три года. Однако уже через год бизнес оказался под угрозой закрытия.

— Мы считаем, что руководство парка допустило грубое нарушение закона. Без каких-либо уведомлений и предупреждений они демонтировали объекты, которые были переданы нам в доверительное управление. Согласно заключённому договору, мы должны были использовать семь киосков в коммерческих целях, а вырученные средства направлять на уборку пляжа и содержание туалетов. Один только туалет — с платой 100 тенге с человека (для людей с инвалидностью бесплатно) — не покрывает даже малую часть расходов. В прошлом сезоне у нас работало десять сотрудников. Ежедневно они поддерживали чистоту, вывозили мусор, убирали в туалетах. В этом году, лишённые возможности зарабатывать, мы даже не можем нанять уборщиков — приходится убирать пляж своими силами вместе с детьми. В результате и туалет работает с перебоями. Каждая откачка септика обходится в 40 тысяч тенге. За электроэнергию платим большие суммы ежемесячно. Кроме того, всё это время, включая зимние месяцы, мы регулярно вносили в бюджет по 200 тысяч тенге аренды. Мы планировали в этом сезоне расширить спектр услуг на пляже, учитывая растущий туристический поток. Но теперь наша главная задача — просто спасти бизнес, — говорит предприниматель Айгуль Сулейменова.

Однако директор Баянаульского государственного национального природного парка Аждар Жусупов утверждает, что демонтаж объектов предпринимательства ведётся в полном соответствии с природоохранным законодательством.

По его словам, ранее на территории Жасыбая многие зоны отдыха и объекты были построены с нарушениями и действовали незаконно.

Фото: из личного архива А.Жусупова

— Десятки кафе, павильонов, магазинов и других объектов предпринимательства самовольно заняли земли. Мы подали на них в суд и выиграли дела. Но, несмотря на это, большинство до сих пор не освободило территории. По подсчётам судебных исполнителей, на демонтируемые объекты уже наложено штрафов на сумму 1,8 миллиона тенге. Только площадке «Арканный парк» за неисполнение судебного решения назначен штраф в 1,2 миллиона тенге. Кафе «Шатыр» было оштрафовано на 360 тысяч тенге, и они уже успели убрать свою точку. Согласно приказу председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, мы очищаем территорию от незаконных построек. Среди них — 7 киосков, которые ранее использовало ИП "Сулейменова". В договоре с акиматом ни слова не сказано о праве на эксплуатацию этих объектов. Предприниматель обязан был лишь содержать туалеты, благоустраивать и убирать пляж. И всё. Ранее и без киосков туалеты обслуживались - предприниматели справлялись, — поясняет Аждар Жусупов.

Он также отметил, что по предписанию природоохранной прокуратуры были выявлены многочисленные нарушения, и теперь идёт процесс изъятия самовольно захваченных участков у предпринимателей.

Фото: ЖК Сүлейменова

В рамках этой работы из зоны отдыха уже удалены ещё пять киосков, несколько магазинов и кафе. Судебные процессы по другим объектам продолжаются.

— Количество построек на территории Жасыбая превысило допустимую нагрузку. Все объекты, возведённые без разрешения, подлежат сносу. Например, база отдыха «Берёзка» самовольно заняла 0,77 га земли, а «Золотые пески» без разрешения оборудовали пляж на берегу. По ним уже имеются положительные решения суда. Уверяю, мы действуем строго в рамках закона. К сожалению, механизмов самостоятельного исполнения решений у нас нет — всё через судебных исполнителей. Сегодня в зоне отдыха размещены 54 дома отдыха и 12 торговых объектов. Все они в совокупности могут принять не более 2600 человек. Земли для строительства новых баз здесь больше нет. Поэтому мы предлагаем инвесторам рассматривать побережья озёр Сабындыколь и Торайгыр. Под строительство выделено 6 гектаров на Сабындыколе и 40 гектаров у Торайгыра, — уточнил директор парка.

После обострения ситуации корреспонденты обратились за комментарием в региональное управление физической культуры и спорта. Заместитель руководителя Диас Жакенов подтвердил, что они в курсе конфликта и уже работают над его разрешением.

Фото: pavlodarnews.kz

— Зона отдыха в Баянауле — одно из самых популярных мест в регионе. Сюда приезжают круглый год, и вопрос нам хорошо знаком. Мы уже выезжали на место, провели несколько рабочих совещаний. Основная проблема — отсутствие согласованности между акиматом и национальным парком. По некоторым участкам до сих пор не решён вопрос правового статуса, есть самовольные постройки. Из-за этого затруднена и организация работы общественных туалетов, — сообщил Диас Жакенов.

В завершение стоит отметить: мечта о превращении Баянаула в полноценный круглогодичный туристический центр до сих пор остаётся несбыточной.

Фото: ЖК Сүлейменова

Нельзя сказать, что областные и районные власти бездействуют — каждый новый аким берётся за дело с энтузиазмом. Но, как показывает практика, масштабные проекты на бумаге часто заканчиваются ничем. Задумки амбициозные, а результат — едва заметен.

Пока реальные инициативы, способные создать комфорт для туристов, не сдвинутся с мёртвой точки, говорить о серьёзных достижениях не приходится.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бывшая президентская резиденция в Жасыбае была возвращена в государственную собственность.