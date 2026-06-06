Конфликт из-за продажи авто закончился поножовщиной в Алматы

Полицейские Алматы раскрыли разбойное нападение, совершенное после конфликта между участниками сделки по перепродаже автомобиля, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции, по предварительным данным, двое мужчин договорились о встрече для обсуждения условий сделки. В ходе переговоров между ними произошел конфликт, переросший в противоправные действия: один из участников, зная о наличии у оппонента банковской карты с денежными средствами, нанес ему ножевое ранение, после чего завладел автомобилем и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего незамедлительно госпитализировали. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сразу после поступления сообщения о преступлении в городе был введен план «Перехват». Все патрульные экипажи были ориентированы на розыск подозреваемого и похищенного автомобиля.

В результате оперативных и слаженных действий сотрудников полиции подозреваемого удалось в кратчайшие сроки установить, блокировать и задержать на проспекте Райымбека. У него изъяты вещественные доказательства.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в Казахстане число угонов автомобилей снижается с каждым годом. Однако риск остаться без машины или случайно приобрести транспорт, находящийся в розыске, все еще существует. Ранее Kazinform выяснил, какие шаги помогут обезопасить себя при покупке.