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Конфликт двух водителей закончился стрельбой в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Марта 2023, 13:24
Конфликт двух водителей закончился стрельбой в Алматы Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории одного из рынков между водителями двух автомобилей произошел конфликт, в результате чего один из них выстрелил в оппонента из газового пистолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управление полиции Наурызбайского района города проводит досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

«По предварительным данным, между водителями двух автомашин на территории одного из рынков произошла словесная перепалка и один из них выстрелил в оппонента. Подозреваемый задержан. Газовый пистолет изъят. Другие обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.


В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что пострадавший не обращался за медпомощью.
Алматы   Борьба с преступностью   Происшествия   Видео   МВД РК   Стрельба в Алматы  
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