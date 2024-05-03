Конференция «Green 5+1» для Центральной Азии прошла в Вашингтоне

В Вашингтоне прошел круглый стол на тему «Green 5+1» для Центральной Азии, на котором были обсуждены экологические проблемы региона и пути расширения сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами. На каких аспектах был сделан акцент экспертов, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

В ходе дискуссии, организованной «The Jamestown Foundation», представители Госдепартамента США, Всемирного банка, Агентства США по междунаро́дному разви́тию (USAID) и аналитических центров дали свои оценки по преодолению последствий изменения климата, управлению водными ресурсами и переходу к «зеленой» энергетике в центральноазиатском регионе.

Модератор первого круглого стола президент «The Jamestown Foundation» Питер Мэттис обозначил, что страны Центральной Азии столкнулись с последствия изменения климата, сложностью управления водными и земельными ресурсами, а также загрязнением.

Для выясненения роли США в преодолении сложных экологических проблем Центральной Азии слово было предоставлено директору Управления по делам Центральной Азии Государственного департамента США Брайану Стиммлеру.

Высокопоставленный американский дипломат отметил, что окружающая среда была в центре внимания принятой Совместной декларации «C5+1» (пять стран Центральной Азии и США – прим. ред.) в 2015 году. В рамках международной платформы действует рабочая группа по энергетике и окружающей среде для поиска региональных решений глобальных проблем путем укрепления диалога между правительствами и специалистами.

Ежегодно проходят встречи делегаций «C5+1», в состав которых входят представители министерств иностранных дел, энергетики, экологии, инноваций, которые обсуждают широкий круг общих целей по улучшению управления водными ресурсами, усилению региональной энергетической интеграции, содействию перехода на экологически чистую энергетику, сокращению выбросов метана и улучшению качества воздуха.

- Мы разрабатываем стратегии, направленные на устранение общих факторов уязвимости в водном, энергетическом и продовольственном секторах Центральной Азии, – сообщил Брайан Стиммлер.

Дипломат акцентировал внимание на том, что рабочая группа «C5+1» по энергетике и окружающей среде имеет проекты и инициативы, исходящие от правительств, в связи с чем США приветствовали бы идеи частного сектора и гражданского общества. Также отмечена постоянная проблема с ресурсами.

- Крупномасштабные инвестиции необходимы в инфраструктуру Центральной Азии для реализации обязательств по борьбе с изменением климата, – подчеркнул Брайан Стиммлер.

Спикер отметил, что климат и окружающая среда будут по-прежнему оставаться приоритетом для США, как во внутреней, так и во внешней политике, в том числе через платформу «C5+1».

Самое значимое мероприятие в формате «С5+1» состоялось 19 сентября 2023 года, когда президент США Дж.Байден провел первый президентский саммит «С5+1» в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

Дальнейшее развитие получил механизм «В5+1», который будет способствовать важному развитию диалога между бизнесом и правительством для непосредственного вовлечения частного сектора в поддержку климатических целей правительственной платформой «C5+1».

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Необходимо отметить выступление профессора Мэрилендского университета Сары Кэмерон, которая работает над книгой о причинах и последствиях гибели Аральского моря с целью привлечения внимания мировой общественности к катастрофе региона Приаралья, затрагивающая многие страны Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с населением более 6 млн человек.

- Очевидно, что вопросы, связанные с оказанием помощи людям, важно учитывать при обсуждении некоторых экологических проблем, с которыми сталкивается регион, – считает Сара Кэмерон.

Эксперт отметила, что США сталкивается со схожими экологическими проблемами – Большое Соленое озеро (штат Юта) и опыт стран Центральной Азии по востановлению и реабилитации ландшафта региона Приаралья интересен западным ученным.

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес предложил провести саммит «Green 5+1» на высоком уровне между Соединенными Штатами и пятью странами Центральной Азии для обсуждения экологических вопросов, включая водные ресурсы, безопасность и изменение климата.

Эксперт считает, что формат «G5+1» может пройти в рамках Нью-Йоркской декларации «С5+1» под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН или Конференции ООН об изменении климата. Другим вариантом эксперт предлагает провести первую встречу «Green 5+1» на Международном форуме Астана в 2025 году, который предусматривает диалог и поиск решений по проблеме изменения климата.

«G5+1» станет еще одним инструментом для поддержания контактов на высоком уровне между шестью странами по экологическим вопросам, что будет способствовать диверсификации структуры «С5+1».

- Обсуждение вопросов доступа к воде и ее использованию является деликатной темой в Центральной Азии, участие Вашингтона в региональных дискуссиях может привести к позитивным сдвигам, – считает Уайлдер Алехандро Санчес.

Правительствам пяти стран Центральной Азии необходимо обсудить такие вопросы как засухи, потребление воды, сокращение количества осадков, ирригационные проекты и строительство новых водохранилищ, которые влияют на трансграничные водные потоки.

Руководитель отдела экологической безопасности Азиатского бюро USAID Мэри Мельник высказала обеспокоенность сокращением ледников, что станет серьезной проблемой в регионе, не только по водоснабжению, но и по обитанию снежных барсов. Эксперт отметила, что после распада Советского Союза возникли проблемы в странах Центральной Азии по финансированию научных исследований ученых, которые имели хорошую советскую подготовку и глубокие знания о ледиках. Однако, ограниченость финансовых ресурсов остается актуальной проблемой.

- В Центральной Азии есть несколько стран, в которых есть институты водных проблем, и мы намерены с ними начать восстановление мониторинга ледников и объемов воды, стекающих с гор, – рассказала Мэри Мельник.

Американское агентство USAID осведомлено, что ледники отступают, но главный вопрос заключается в том, что происходит с водоснабжением, сколько воды уже поступает из снежных покровов и осадков, потому что это связано с планированием развития и управления производства гидроэлектроэнергии, ирригациией и водоснабжением населенных центров.

Менеджер по окружающей среде, управлению природными ресурсами в Европе и Центральной Азии, Всемирного банка Санджай Шривастава отметила, что финансовые инструменты кредитования направлены на переход к «зеленой» экономике.

Многие страны, зависящие от ископаемого топлива, производства хлопка или сельскохозяйственной продукции, имеют огромный углеродный след, поэтому стратегия Всемирного банка заключается в оказании консультаций к «зеленому переходу».

Представитель Всемирного банка отметил региональную программу «Устойчивые ландшафты», располагающую средствами для льготного кредита в размере $242 млн, а также трастовый фонд в размере около $13 млн и наличие еще $5 млн из других источников.

Осуществляются программы по адаптации и смягчению последствий изменения климата для бассейна Аральского моря ($64 млн), проект «Голубое Каспийское море» ($12,8 млн), улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике ($50 млн) и другие.

- У нас есть несколько программ, но их недостаточно. Я думаю, что это обойдется в миллиарды долларов. Мы также провели оценку потребностей с точки зрения финансирования, необходимо для решения некоторых из этих климатических изменений затраты в несколько миллиардов долларов на модернизацию и реальное решение некоторых из этих проблем, в частности, связанных с продовольственной, водной и энергетической безопасностью, – отметил Санджай Шривастава.

Таким образом, американские эксперты выражают обеспокоенность экологической ситуацией в Центральной Азии для востановления или реабилитации которой необходимо привлечение внимания мирового сообщества и крупных инвестиций, в том числе для перехода к «зеленой» экономике.