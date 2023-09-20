Предложение дружить Домами: состоялась плодотворная встреча лидеров стран ЦА и США

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден провел встречу с президентами Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на первом саммите «С5+1», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Белый дом.

Лидеры государств обсудили ряд вопросов, включая безопасность, торговлю и инвестиции, региональные связи, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также текущие реформы по улучшению управления и верховенства закона.

Президент Джо Байден приветствовал мнения своих коллег о том, как США и страны региона могут работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, жизнестойкости и процветания государств Центральной Азии, а также продвижения прав человека в рамках партнерства «С5+1».

Развитие отношений в рамках платформы «C5+1»

Как подчеркнул научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницки, заседание между президентом США Джо Байденом и его коллегами из пяти стран Центральной Азии в Нью-Йорке показало важность формата «С5+1» в стремлении сторон продолжить диалог.

«По мнению американского эксперта, прошедшее сегодня заседание между Джо Байденом и его коллегами из пяти стран Центральной Азии в Нью-Йорке носило во многом символический характер, но это показало важность формата «С5+1» в стремлении сторон продолжить диалог.

Это была первая встреча президента США с лидерами стран Центральной Азии, что означает серьезное отношение Соединенных Штатов к дипломатической платформе «С5+1», - говорит он.

Эксперт отмечает, что из-за ограниченности времени встречи, участникам удалось обсудить не так много тем и пунктов для действий, но этот шаг в правильном направлении и от развивающихся отношений еще многое предстоит получить.

Продолжение диалога между США и пятью странами Центральной Азии поможет укрепить деловые, экономические связи в области безопасности. Эксперт напомнил, что в настоящее время США и центральноазиатские государства уже сформировали рабочие группы по экономике, энергетике, охране окружающей среды и безопасности, что будет способствовать стремлению США помочь странам региона, об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встреч с высокопоставленными должностными лицами из Центральной Азии ранее в этом году.

По мнению Марка Темницки, пока слишком рано говорить о том, как будут развиваться события в рамках платформы «C5+1». На данный момент вовлеченные стороны привержены укреплению отношений и с нетерпением ожидают следующих встреч, что указывает на ценность этих отношений.

Глава США поблагодарил коллег за их партнерство в решении проблем региональной безопасности и заявил о приверженности продолжению сотрудничества по вопросам безопасности границ, борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности. Соединенные Штаты обсудили важность создания более благоприятной бизнес-среды для американских компаний, торговли и инвестиций частного сектора посредством создания бизнес-платформы, которая дополнит дипломатическую формат «C5+1». USAID созовет в октябре совещание Министров регионального взаимодействия «C5+1» в Центральной Азии для обсуждения конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному, устойчивому экономическому развитию.

Стратегия США в отношении Центральной Азии

Президент США Джо Байден признает, что страны «С5+1» должны сотрудничать для создания устойчивых и безопасных цепочек поставок, которые могут поддержать будущий энергетический ландшафт. Соединенные Штаты предложили начать диалог по важнейшим минералам «С5+1» для освоения огромных природных богатств Центральной Азии и повышения безопасности важнейших полезных ископаемых. Эти усилия являются частью продолжающейся работы США по поддержке привлечения инвестиций в Транскаспийский торговый маршрут и его развитие (так называемый «Средний коридор») через партнерство в интересах глобальной инфраструктуры и инвестиций, которое поможет облегчить региональную экономическую интеграцию и устойчивость. Также глава Белого дома выступил за дальнейшую поддержку гражданского общества и деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин, и призвал к новому фокусу «C5+1» на учете прав инвалидов во всех секторах.

Стратегия США, которая ориентирована на регион и укрепление связей между странами, заслуживает положительной оценки. Таким мнением поделилась профессор Высшей школы общественных и международных отношений Питтсбургского университета Дженнифер Муртазашвили.

Эксперт считает, что это была важная встреча, которая впервые собрала президента США Джо Байдена и глав пяти центральноазиатских государств вместе.

«Заслуживает положительной оценки стратегия США, которая ориентирована на регион и укрепление связей между его странами, т.к. ранее в течение многих лет интересы США в отношении Центральной Азии были сосредоточены на Афганистане или любом другом возникающем кризисе.

Эксперт подчеркнула, что приятной новостью было включение в повестку дня вопросов экономического и регионального сотрудничества, помимо тем прав человека и содействия в области безопасности. Такая интеграция укрепит Центральную Азию, а также облегчит американским компаниям и фирмам ведение бизнеса в Центральной Азии. Это также могло бы увеличить инвестиции США в регион», - резюмировала эксперт.

Дженнифер Муртазашвили подчеркнула, чтоважно помнить, что США находятся далеко от Центральной Азии. Россия и Китай всегда будут иметь важное влияние в регионе, а также располагать более прочные связи в сфере экономики и безопасности со странами центральноазиатского региона.