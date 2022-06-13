13 Июня 2022 18:19

Конференцию национальной благотворительности проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о проделанной работе фонда по оказанию благотворительной помощи гражданам, а также реализуемых подходах к организации благотворительной деятельности.

Как сообщил Болат Жамишев, на сегодняшний день фондом реализуются 10 благотворительных программ и проектов. В частности, 8 – направлены на оказание медицинской помощи, один проект ориентирован на улучшение социальных условий в сфере спорта для детей из сельских местностей, и одна программа предусматривает выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость более активной вовлеченности общества и общественных институтов в процесс определения целевых направлений фонда.

Болат Жамишев также сообщил, что фонд приступил к разработке новой дополненной Концепции и Проспекта благотворительных программ и проектов. К этой работе будет привлечен широкий круг представителей некоммерческого сектора, депутаты маслихатов, представители бизнеса, являющиеся благотворителями фонда, эксперты.

По словам председателя фонда, вся актуальная информация о проводимой работе будет регулярно доводиться до общественности. Итогом этой работы станет Конференция национальной благотворительности, которую планируется провести в сентябре текущего года.