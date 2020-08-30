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Конференция TED X собрала студентов колледжей Акмолинской области

30 Августа 2020 13:00
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Конференция TED X собрала студентов колледжей Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции наибольшее количество мероприятий в Акмолинской области прошло в образовательном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Школьники и студенты – наверное, самые продвинутые в проведении дистанционных занятий, онлайн-семинаров, информационных часов и различных викторин.

Так, 25-летие Основного закона страны собрало студентов юридических специальностей колледжей Акмолинской области на конференции TED X «Конституция – основа стабильности и процветания Казахстана». В течение трех дней онлайн-встречу организовали порядка 10 колледжей. Будущие юриспруденты обсудили историю казахстанского законодательства, обменялись мнениями о современной правовой культуре, а также выслушали выступления спикеров в лице своих преподавателей.

«О проведении конференции нам объявил куратор. Несмотря на то, что остались последние дни перед учебой, все-таки решила поучаствовать и не пожалела! Было действительно интересно - в ходе обсуждений начались настоящие дебаты. Для себя я узнала много нового и с пользой провела время. Думаю, остальным студентам тоже понравилось, потому что обсуждения у нас продолжились даже после завершения конференции», - поделилась своими впечатлениями студентка Кокшетауского Высшего колледжа «Арна» Дарина Саликова.

К слову, студенты колледжей регионе провели более тысячи различных онлайн мероприятий в честь Дня Конституции.


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#Акмолинская область   #Вузы   #Конституция  
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