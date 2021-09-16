Конференция СВМДА о продовольственной безопасности создала площадку для обсуждения перспектив развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития сотрудничества государств-членов СВМДА в области продовольственной безопасности были обсуждены в ходе онлайн конференции «Продовольственная безопасность в Азии: перспективы сотрудничества на пространстве СВМДА» 15 сентября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

Заместитель министра сельского хозяйства РК Р.Курманов, открывший работу конференции, отметил острую необходимость стабилизации продовольственных рынков в период пандемии и сложных климатических условий, испытываемых многими государствами Азии.

Министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Ф.Имам, представил аудитории национальную стратегию Пакистана по достижению продовольственной безопасности, рассказал о достижениях национальной сельско-хозяйственной отрасли в области выращивания социально значимых продуктов питания и поблагодарил СВМДА за проведение востребованного временем мероприятия. Министр Ф.Имам подчеркнул необходимость оказания продовольственной помощи беднейшим государствам Азии, испытывающим дефицит продуктов питания.

Заместитель министра пищевой промышленности Индии Р.Пракаш отметила, что консолидация усилий государств СВМДА должна внести вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью и искоренения нищеты.

В работе конференции приняли участие представители Академии сельского хозяйства КНР, Исламской организации по продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, а также участники из Бангладеш, Египта, Кыргызстана, России, Таиланда и Турции .

Конференция прошла в рамках председательства Казахстана в СВМДА. Организатором мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан при содействии Секретариата СВМДА.