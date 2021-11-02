Конференция по технологиям искусственного интеллекта и кибербезопасности прошла в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – Выставка и конференция по искусственному интеллекту в оборонных технологиях и кибербезопасности (AIDTSEC 2021), организованная в конференц-центре имени короля Хуссейна бин Талала на побережье Мертвого моря, состоялась в Иордании впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятия прошли под патронажем наследного принца Хусейна бин Абдаллы II, а также в присутствии председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал-майора Юсефа Ахмеда аль-Хунейти и министра цифровой экономики и предпринимательства Ахмеда аль-Хананде.

Конференция собрала более полутора тысяч участников из 35 стран, включая ведущих экспертов по оборонным технологиям, искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также членов правительства и иностранных гостей. Мероприятие также посетили посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов, военный атташе, а также сотрудники казахстанского посольства.

Проходящая параллельно с конференцией выставка продемонстрировала новейшие технологии и достижения в области искусственного интеллекта, которые помогают разрабатывать и пользоваться актуальными решениями в сферах оборонной промышленности, кибербезопасности и защите информации, биг-дата и аналитики данных.

В своем выступлении министр цифровой экономики и предпринимательства Иордании обратил внимание на роль кибербезопасности в обеспечении защиты людей, бизнеса, информации и инфраструктуры.

Ахмед льа-Хананда отметил, что искусственный интеллект занимается изучением и разработкой всех методов, теорий и приложений для моделирования человеческого интеллекта с помощью машин, программ и компьютеров. Занимается многими другими науками, такими как наука о данных, лингвистика, компьютер, математика, статистика, и что его важность проистекает из способности распознавать тексты, речь и шаблоны для прогнозирования и компиляции.

«Искусственный интеллект способствует снижению затрат, созданию новых рабочих мест, автоматизации процессов, повышению эффективности бизнеса, производительности и инноваций во всех секторах. Он также дает нам возможность использовать технологии, которые помогают в анализе данных, сокращая время и затраты, используемые в обычных аналитических процессах, позволяя обеспечить быстрое и эффективное реагирование в кризисных ситуациях», - заявил министр.

«Значительное развитие сектора телекоммуникаций и информационных технологий в Иордании, а также спонсорство и руководство Его Величества Верховного лидера короля Иордании и Его Высочества наследного принца, позволили нашей стране начать использовать разные цифровые технологий и решения для интеллектуальных приложений и возможностей электронных платежей», - заявил на открытии бригадный генерал Айман аль-Батран, генеральный директор SOFEX Jordan.

Аль-Батран подчеркнул важность продвижения национальных платформ, разработанных в последние годы. Они позволили облегчить доступа к информации, особенно в области цифрового образования и открытых правительственных данных.

«Мы с нетерпением ждем развития новых возможностей и навыков для цифрового будущего через специальное обучение в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, технологий мобильной связи пятого поколения, интернета вещей, блокчейна и других областей, необходимых для цифровой трансформации. Эти шаги дадут начало новым возможностям трудоустройства и развития предпринимательства», - добавил генерал.

Как уверяют организаторы, конференция призвана стать платформой для обмена опытом, стратегиями и знаниями в поиске решений проблем среди ведущих экспертов, новаторов и стартапов в области технологий защиты искусственного интеллекта и кибербезопасности.