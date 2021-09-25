Конференция по случаю 30-летия Независимости РК прошла в Пекине
Открывая конференцию, первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев отметил, что «нынешний год для Казахстана ознаменован 30-летием Независимости. За эти годы Казахстан с честью прошел путь от становления молодого государства до авторитетного члена международного сообщества с уверенно развивающейся современной экономикой, стабильной внутренней и последовательной внешней политикой».
Ш. Нурышев также ознакомил участников мероприятия с основными вехами становления и развития Казахстана за прошедшие десятилетия.
Казахстанский дипломат напомнил, что в январе 2022 года дипломатические отношения между Казахстаном и Китаем пересекут 30-летний рубеж, отметив, что между странами осуществляется тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС и СВМДА.
В своей вступительной речи спецпредставитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что современный Казахстан обладает стремительно развивающейся экономикой, а также поступательно повышается международный авторитет страны.
«Казахстан стал самым активным государством, которое сегодня играет важную роль на Евразийском континенте и мировой арене», - подчеркнул китайский дипломат.
В свою очередь, другие участники онлайн-конференции поделились своими мнениями о достижениях Казахстана за годы Независимости, отмечены успехи РК на международной арене и ее активное участие в современных региональных и глобальных процессах.
Также в ходе мероприятия участниками были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского разнопланового сотрудничества. Организаторы международной практической онлайн-конференции, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан стали посольство РК в КНР совместно с Китайской академией общественных наук.
В международной онлайн-конференции приняли участие руководство и эксперты ведущих научно-исследовательских центров РК и КНР.