Конференция по случаю 30-летия Независимости РК прошла в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстан играет важную роль на Евразийском континенте и мировой арене. Об этом в ходе международной практической онлайн-конференции, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан заявил спецпредставитель Правительства КНР Ли Хуэй, сообщает МИА «Казинформ».

Открывая конференцию, первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев отметил, что «нынешний год для Казахстана ознаменован 30-летием Независимости. За эти годы Казахстан с честью прошел путь от становления молодого государства до авторитетного члена международного сообщества с уверенно развивающейся современной экономикой, стабильной внутренней и последовательной внешней политикой».

Ш. Нурышев также ознакомил участников мероприятия с основными вехами становления и развития Казахстана за прошедшие десятилетия.

Казахстанский дипломат напомнил, что в январе 2022 года дипломатические отношения между Казахстаном и Китаем пересекут 30-летний рубеж, отметив, что между странами осуществляется тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС и СВМДА.

В своей вступительной речи спецпредставитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что современный Казахстан обладает стремительно развивающейся экономикой, а также поступательно повышается международный авторитет страны.

«Казахстан стал самым активным государством, которое сегодня играет важную роль на Евразийском континенте и мировой арене», - подчеркнул китайский дипломат.

В свою очередь, другие участники онлайн-конференции поделились своими мнениями о достижениях Казахстана за годы Независимости, отмечены успехи РК на международной арене и ее активное участие в современных региональных и глобальных процессах.

Также в ходе мероприятия участниками были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского разнопланового сотрудничества. Организаторы международной практической онлайн-конференции, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан стали посольство РК в КНР совместно с Китайской академией общественных наук.

В международной онлайн-конференции приняли участие руководство и эксперты ведущих научно-исследовательских центров РК и КНР.