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Конференция «Общественное доверие и социальный капитал» проходит в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Декабря 2020, 12:05
Конференция «Общественное доверие и социальный капитал» проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международная онлайн-конференция «Общественное доверие и социальный капитал» проходит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На конференции обсуждение будет сосредоточено на анализе исторических, политических и социально-экономических аспектов общественного доверия и социального капитала. Дискуссионная площадка AlmaU предложит как всестороннюю оценку возможностей, которые позволят выстроить конструктивные отношения между государственными органами и гражданским обществом, так и анализ проблем, которые в настоящее время сдерживают этот процесс.

На открытии конференции с приветственным словом к ее участникам обратились Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев и министр информации и общественного развития Аида Балаева. Они поздравили всех участников, в том числе президента и основателя AlmaU Асылбека Кожахметова, с открытием данной конференции в преддверии Дня независимости РК и дня создания университета.

«Социальный капитал и общественное доверие являются ключевыми факторами в развитии гражданского общества в Казахстане», - подчеркнул Госсекретарь.

Аида Балаева в своем поздравительном письме отметила, что AlmaU вносит свой вклад в развитие гражданского общества. Глава МИОР также упомянула, что по инициативе Главы государства был создан Национальный совет общественного доверия, который за короткое время позволил укрепить диалог между народом и властью, подняв его на новый ступень.

«Государство уделяет особое внимание развитию конструктивного диалога с институтами гражданского общества. Во-первых, в этом году указом Главы государства утверждена Концепция развития гражданского общества в РК. Документ определяет меры по созданию условий для развития гражданского общества, его институтов, вовлечению граждан в обсуждение и решение ключевых задач государства и общества. Во-вторых, качественно усиливается роль общественных советов. Поправками в действующий закон предусмотрены меры по созданию общественных советов в квазигосударственном секторе, определению их полномочий и количественного состава. Нормы принимаемого закона позволят усилить открытость и подотчетность государственного и квазигосударственного секторов. В-третьих, министерством разрабатывается проект закона «Об общественном контроле». Принятие закона позволит напрямую повлиять на качество и степень вовлеченности граждан в процесс управления государством», - отметила она в своем письме.

Кроме того, Аида Балаева добавила, что в следующем году в Казахстане появится институт онлайн-петиций. Все перечисленные меры направлены на укрепление общественного доверия и повышение уровня социального капитала в обществе.

Отметим, что цель конференции - обсудить вопросы общественного доверия и социального капитала и его важности для развития Казахстана.

В мероприятии также примут участие видные деятели науки, представители бизнеса, международных организаций, НПО и СМИ.

Партнерами мероприятия являются Национальный совет общественного доверия при Президенте РК и Гражданский альянс Казахстана.


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