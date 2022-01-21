Конференция «Новый Казахстан в новую эпоху» прошла в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В молодежном ресурсном центре Алматинской области состоялась конференция на тему «Жаңа замандағы жаңа Қазақстан» (Новый Казахстан в новую эпоху), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники мероприятия обсудили инициативы Главы государства на заседании Мажилиса Парламента. Президент в своем выступлении обозначил ряд мер, направленных на повышение благосостояния населения.

«Предлагаю участникам сегодняшнего заседания обсудить в открытую все задачи, которые предстоит нам всем выполнить, и оказать содействие в реализации всех инициатив Главы государства», - сказал модератор встречи, председатель регионального молодежного крыла «Jas Otan» Еркебулан Акболатов.

Он отметил, что последние события для Казахстана были тяжелым испытанием.

«Как отметил Президент на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан, главной нашей ценностью, безусловно, является наша независимость. Независимость - очень большое понятие. Поэтому наша нынешняя миссия состоит в том, чтобы сохранить нашу независимость. Главный вопрос, что для этого нужно сделать? Какое направление мы даем будущему поколению, будущей молодежи нашей независимой страны? На сегодняшней встрече мы обсудим эти вопросы. Президент поставил перед Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны. Также, глава государства особое внимание уделил молодежи, остановился на вопросе военно-патриотического воспитания, качестве образования, о молодежной безработице. Чувство сохранения великой культуры и великой территории должно быть укоренено в сердце каждого казахстанца. Поэтому нам необходимо привить современной молодежи стремление к защите Отечества, пополнить ряды граждан, которые не бегут от защиты Отечества, а стремятся защищать Отечество», - добавил модератор.

Еркебулан Акболатов, предоставляя слово председателю общественного объединения Воздушно-десантных войск Алматинской области, ветерану Афганской войны Еркину Ергожанову, подчеркнул, что сегодня независимость страны способствовала росту национального самосознания народа. В настоящее время требуется новый подход к воспитанию молодежи и совершенствованию форм и методов воспитания, предусматривающих формирование у нее патриотического сознания и поведения.

В ходе мероприятия перед собравшимися выступили также председатель правления Центрального штаба ветеранов войны Афганистана по Алматинской области Бауржан Барлыбаев, заведующий отделом реабилитации жертв религиозного экстремизма и последователей деструктивных сект управления по делам религий Алматинской области Ерлан Матаев, директор Алматинского областного филиала республиканского штаба трудовых коллективов «Жасыл Ел» Мейржан Молдагалиев, а также главный специалист отдела занятости и социальных программ Алматинской области Акмеир Абжалиева.

Акмеир Абжалиева рассказала о возможностях государственных программ «Первое место работы» и «Молодежная практика», позволяющих молодым людям набраться опыта и дальше развиваться, а также о мерах Правительства по снижению безработицы среди молодежи.

Модератор встречи передал также слово Ерлану Матаеву. При этом Еркебулан Акболатов заявил, что работа по мерам профилактики религиозного экстремизма среди молодежи должна проводиться, прежде всего, в комплексе с воспитанием подрастающего поколения.

«Потому что сегодняшнее молодое поколение станет старшим поколением, которое создаст будущее страны и получит власть. По этому направлению наш Молодежный ресурсный центр, так и региональные отделения регулярно работают над развитием духовных ценностей молодежи в целом», - добавил он.

«Мы, как поколение нашей независимой страны, формирующее новый Казахстан в новую эпоху, должны внести свой вклад в развитие будущего страны, всегда поддерживать все молодежные инициативы, повышать их образованность и профессиональные навыки, участвовать в принятии решений, физическом развитии, социальном развитии молодежи в Казахстане. Мы продолжим нашу работу, направленную на укрепление чувства патриотизма, участия в экономической, общественно-политической ситуации, воспитание у молодежи чувства гражданственности», - подытожил модератор.