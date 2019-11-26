Конференция ко Дню Первого Президента РК прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им Л. Гумилева состоялась научно-практическая конференция, посвященная Дню Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый Президент РК – Елбасы - это личность, сыгравшая ведущую роль в формировании независимости нашего государства. Благодаря проведенной Елбасы внешней и внутренней политике бурное развитие получила экономика нашего молодого государства, улучшилось благосостояние нашего народа. Благодаря политической воле Нурсултана Абишевича наша столица была переведена из Алматы в Сарыарку. На сегодня наш главный город известен миру не только своей архитектурой, но и комфортностью. Елбасы сыграл большую роль в том, что сегодня нашу столицу узнают во всем мире. Мы называем по праву Елбасы архитектором нашего города. По его инициативе наша столица не раз становилась эпицентром больших политико-экономических, спортивных и культурных мероприятий», - сказал заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен.





В конференции приняли участие представители государственных органов, общественные деятели, депутаты городского маслихата и Парламента РК.

Участники обсудили главные этапы большого политического пути Елбасы.







