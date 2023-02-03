Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Конезавод «Қазақ Тұлпары» будет финансироваться из бюджета Костанайской области

3 Февраля 2023, 08:20
Конезавод «Қазақ Тұлпары» будет финансироваться из бюджета Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники находящегося сегодня в плачевном состоянии костанайского конезавода «Қазақ Тұлпары» бьют тревогу: оставшийся без госфинансирования конезавод может такими темпами просто закрыться. Вопрос с долгами и субсидированием на коллегии управления сельского хозяйства подняла руководитель ТОО «Қазақ Тұлпары» Айгуль Амандыкова, передает корреспондент. ИА «Казинформ».

Как оказалось, у конезавода сегодня имеются долги - свыше 240 млн тенге. Государство в лице Министерства сельского хозяйства перестало финансировать конезавод по спецпрограмме еще в 2017 году, в связи с тем, что она была отменена.

«Нас раньше финансировали по программе по линии управления сельского хозяйства. Как мы можем вернуть финансирование по этой программе? – обратилась к чиновникам А.Амандыкова. – Ведь костанайская порода – наша единственная племенная порода, наш бренд. Мы должны ее сохранить и развивать. «Қазақ Тұлпары» – единственный государственный конезавод. По субсидированию главный вопрос: были поданы различные предложения и в «Атамекен», и в управление сельского хозяйства, но вопрос до сих пор так и не решили».

Аким области Кумар Аксакалов, с участием которого проходила коллегия сельхозуправления отметил, что стоит признать факт, что «Қазақ Тұлпары» сейчас в плачевном состоянии.

«Мы на грани потери уникального завода. Единственная спортивная порода, которая была выведена в стране. Мы готовы сами финансировать из областного бюджета всю племенную работу, восстановление породы», - заявил глава региона.


Новости по теме
Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
Перенаправить средства на жилвыплаты для приобретение арендных квартир предлагает Мининдустрии РК
Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области
Теги:
Читайте также
Казахстанские боксеры одержали девять побед подряд на старте турнира в Венгрии
Жанибек Алимханулы сделал заявление, узнав о вакантном титуле IBF в среднем весе
Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье
Стали известны официальное решение по титулу Головкина и следующий соперник GGG
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана
Более 10 тысяч деревьев высадят в Алматинском районе Астаны
В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента
Президентская резиденция в Актобе может стать детским центром
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей