Коневодство развивается в Мунайлинском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Коневодство развивается в Мунайлинском районе Мангистауской области. Об этом сообщил руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Мунайлинского района Дастан Мураталиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

По его словам, в системе идентификации сельскохозяйственных животных зарегистрировано 4363 лошади. В «Информационной системе субсидий» зарегистрировано три хозяйства: фермерское хозяйство «Еңбек», фермерское хозяйство «Битанов» и хозяйство «Кожыр-Ата» .

«Кроме того, коневодством в районе занимаются 64 хозяйства, одно из них - крестьянское хозяйство Меирманов Жандай «Нуржан», в котором содержится 470 голов лошадей, в том числе 17 лошадей арабского происхождения и 25 лошадей английской породы. На покупку племенной лошади государство выплатит субсидию в размере 100 тысяч тенге», - сказал он.

Многие получают кредиты на развитие коневодства в Мунайлинском районе по государственной программе «Продуктивная занятость и развитие массового предпринимательства на 2017-2021 годы».







