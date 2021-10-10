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    22:45, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кондитерский цех горел в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске ликвидирован пожар в здании кондитерского цеха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

    Как сообщили в ведомстве, 9 октября в 17.40 на номер 101 поступила информация о том, что горит кровля кондитерского цеха по адресу: улица Г.Мусрепова, 38 (одноэтажное кирпичное здание под металлической крышей).

    В 17.42 на место ЧС прибыли первые подразделения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС, немедленно приступившие к тушению пожара.

    Пожарные обнаружили сильное задымление над единой кровлей сторожки, склада и кочегарки. Работники цеха, 15 человек, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных .

    Для тушения пожара были направлены дополнительные силы - личный состав и техника. Полиция оцепила место происшествия.

    Бесперебойная подача воды велась с расположенного вблизи пожарного гидранта.

    Тушение пожара было развернуто на трех боевых участках и осложнялось сильным задымлением и необходимостью вскрытия кровли (профлист).

    В ликвидации пожара было задействовано 16 единиц техники и 43 сотрудника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС СКО.

    Пожар был локализован в 18.28 и полностью ликвидирован в 18.46.

    Огнем повреждена кровля здания на площади 450 кв.м, а также повреждены в результате тушения мебель, кондитерские изделия и имущество. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.


    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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