Кондитерский цех горел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске ликвидирован пожар в здании кондитерского цеха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Как сообщили в ведомстве, 9 октября в 17.40 на номер 101 поступила информация о том, что горит кровля кондитерского цеха по адресу: улица Г.Мусрепова, 38 (одноэтажное кирпичное здание под металлической крышей).

В 17.42 на место ЧС прибыли первые подразделения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС, немедленно приступившие к тушению пожара.

Пожарные обнаружили сильное задымление над единой кровлей сторожки, склада и кочегарки. Работники цеха, 15 человек, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных .

Для тушения пожара были направлены дополнительные силы - личный состав и техника. Полиция оцепила место происшествия.

Бесперебойная подача воды велась с расположенного вблизи пожарного гидранта.

Тушение пожара было развернуто на трех боевых участках и осложнялось сильным задымлением и необходимостью вскрытия кровли (профлист).

В ликвидации пожара было задействовано 16 единиц техники и 43 сотрудника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС СКО.

Пожар был локализован в 18.28 и полностью ликвидирован в 18.46.

Огнем повреждена кровля здания на площади 450 кв.м, а также повреждены в результате тушения мебель, кондитерские изделия и имущество. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.