14 Июня 2022 08:49

Концертом отметили 30-летие дипотношений Казахстана со Швецией и Финляндией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник вечером в отеле Radisson состоялся концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана со Швецией и Финляндией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан установил дипломатические отношения со Швецией в апреле 1992 года, а с Финляндией – в мае того же года. За это время наша страна стала ключевым торгово-экономическим и политическим партнером отмеченных европейских государств в Центральной Азии.

«Сегодня наши двусторонние отношения со Швецией и Финляндией строятся на основе взаимовыгодного партнерства, уважения и доверия. Это сотрудничество динамично развивается год за годом», - отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в своей приветственной речи.

В 2015 году Правительство Швеции включило Казахстан в список приоритетных 26 государств для экспорта шведской продукции. Сегодня в нашей стране представлено свыше 50 шведских компаний.

Что касается Финляндии, то у нас зарегистрировано около 100 совместных предприятий, филиалов и представительств финских компаний, включая Metso, Wartsila, Vaisala, Kone, Honka, Tikkurila, Reka, Lindstrom, Onninen и других.

«Отношения наших стран с Казахстаном отличные, стабильные и развивающиеся, но все еще со значительным неиспользованным потенциалом», - отметили в совместном выступлении послы Швеции и Финляндии Матс Фойер и Сойли Мякеляйнен-Буханист.

«Мы хотим поблагодарить Казахстан за его значительный вклад в международное сообщество, в области разоружения, в качестве площадки для усилий по достижению международного мира и во многих других областях.

Мы внимательно и с симпатией следим за реформаторскими усилиями Казахстана. Мы тронуты культурой гостеприимства казахстанцев и впечатлены их открытостью», - добавили высокопоставленные шведский и финский дипломаты.

После приветственных речей состоялся концерт Камерного хора Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, участники которого виртуозно исполнили произведения выдающихся отечественных композиторов и поэтов.

В исполнении хора прозвучали акапельные обработки казахских песен «Айналайын» Алиби Абдинурова, «Іңкәрім-ай» Толегена Мухамеджанова, «Он алты қыз» Бахытжана Байкадамова, «Тау ішінде» Сакена Сейфуллина.

Изюминкой вечера стали шведские и финские хиты 80-х, 90-х и начала 2000-х в исполнении камерного хора. Roxette, ABBA, Europe, HIM, Nightwish – песни этих групп до сих пор любят поклонники во всем мире.

По окончании концерта, который организован посольствами Швеции и Финляндии, зал восторженно аплодировал таланту отечественных виртуозов.

Коллективу Камерного хора Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева удалось познакомить зарубежных гостей с музыкальным портретом Великой степи и взволновать сердца казахстанцев шведскими и финскими шлягерами.