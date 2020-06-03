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Концертную площадку построят на побережье озера Алаколь
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области на побережье озера Алаколь реализуют два крупных инвестиционных проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первый проект, по данным заместителя руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Инары Бодуковой, это - строительство четырехзвездочной гостиницы. Работы по ее возведению уже начаты. Туристический объект высокого класса будет оснащен всем необходимым, в том числе бассейном и детской площадкой.
«Второй проект – сцена под открытым небом и танцевальная площадка. Этот проект представляет собой концертную площадку со зрительской зоной до 3,5 тысяч посадочных мест. По примеру города Юрмала он будет строится. Данный проект предусматривает летнюю террасу, игровую площадку и проведение крупных концертных мероприятий», - пояснила И. Бодукова.
Отметим, что по данным проектам инвесторам оказана государственная поддержка.
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