Концерт с участием звезд казахстанской эстрады прошел в Арыси
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси на центральной площади «Аль-Фараби» прошел концерт «Жаса, жайна Алашымның Арысы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Свои любимые песни жители города пели в унисон с прославленными артистами отечественной эстрады. Поддержать местных жителей приехали солист ансамбля Дос-Мукасан, заслуженный артист РК, почетный гражданин города Арыси Акжол Мейрбеков, народная артистка РК, уроженка города Арыси Нуржамал Усенбаева, а также Нурлан Еспанов, Жанболат и Жазира, Ляззат Байырбекова, Бейбарыс Серикбаев, Максат Айтжанов, Алден Джаксыбеков, Фархат Ескенеев, поэт-айтыскер Карима Оралова и танцевальный ансамбль «Фараб».
В ходе мероприятия аким города Арыси Мурат Кадырбек поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и помощь, оказанную в трудную минуту. Кроме того, участников концерта наградили памятными подарками и благодарственными письмами главы региона Умирзака Шукеева.
Отметим, концерт был организован акиматом Туркестанской области, областным управлением культуры и концертной организацией «Түркістан сарайы».
Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.
Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.
Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.
- Памятный камень с портретом Абая установили в Каркаралинске
- Сауат Мынбаев и Умирзак Шукеев посетили вокзал в Арыси
- Международный театральный фестиваль «Abish alemi» пройдет в Актау
- Пропавшего воспитанника Арысского детдома нашли в соседнем районе
- Появился тизер сериала о казахстанских военных летчиках
- Аскар Мамин: Правительство возьмет на контроль исполнение плана по празднованию 175-летия Абая
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана