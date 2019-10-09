Концерт с участием звезд казахстанской эстрады прошел в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси на центральной площади «Аль-Фараби» прошел концерт «Жаса, жайна Алашымның Арысы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Свои любимые песни жители города пели в унисон с прославленными артистами отечественной эстрады. Поддержать местных жителей приехали солист ансамбля Дос-Мукасан, заслуженный артист РК, почетный гражданин города Арыси Акжол Мейрбеков, народная артистка РК, уроженка города Арыси Нуржамал Усенбаева, а также Нурлан Еспанов, Жанболат и Жазира, Ляззат Байырбекова, Бейбарыс Серикбаев, Максат Айтжанов, Алден Джаксыбеков, Фархат Ескенеев, поэт-айтыскер Карима Оралова и танцевальный ансамбль «Фараб».





В ходе мероприятия аким города Арыси Мурат Кадырбек поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и помощь, оказанную в трудную минуту. Кроме того, участников концерта наградили памятными подарками и благодарственными письмами главы региона Умирзака Шукеева.





Отметим, концерт был организован акиматом Туркестанской области, областным управлением культуры и концертной организацией «Түркістан сарайы».





Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.





Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.



