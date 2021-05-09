Концерт под окнами: как в Нур-Султане поздравляют ветеранов ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал, как в Нур-Султане поздравляют ветеранов с Днем Победы, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с днем Победы!

Наши предки, защищая Отчизну, проявили мужество и самоотверженность. Благодаря им в нашей стране царят мир и благополучие. Их героический жизненный путь является ярким примером для всех поколений. Наш долг - чтит память наших ветеранов.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в городе, не представлялось возможным провести массовые мероприятия. Но, несмотря на это, постарались уделить должное внимание нашим героям. Под окнами ветеранов организовали шествие и выступление военного оркестра. Оркестр исполнил песни военных лет. Радостно наблюдать, как и детвора с восторгом и большим уважением смотрела на ветеранов, с нескрываемым интересом на концерт. Учитывая, что груди ветеранов украшены медалями, дети с удовольствием слушали их военные истории.

Государство оказывает меры поддержки нашим героям. Каждому ветерану Великой Отечественной войны в канун праздника оказали финансовую помощь в размере 1 млн тенге, также денежные средства предусмотрены приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и т.д. Также оказываем и другие меры социальной поддержки.

Накануне по поручению Главы государства открыли памятник дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову.

В праздник Великой Победы желаю каждому крепкого здоровья и семейного благополучия!», - написал аким столицы.

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.