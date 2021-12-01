Концерт ко Дню Первого Президента состоялся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В центральном дворце культуры «Ертіс концерт» с соблюдением всех карантинных мер прошел большой концерт творческих коллективов Восточно-Казахстанской области. Свыше двухсот жителей услышали в исполнении музыкальных оркестров и выдающихся исполнителей песни, написанные по мотивам произведений Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

1 декабря – особый государственный праздник, День Первого Президента. В этот день жители страны с особой гордостью говорят о первом руководителе Казахстана Нурсултане Назарбаеве, благодаря которому республика добилась впечатляющих достижений, а многонациональный народ страны живет в мире и согласии, уверенно смотрит в будущее.

В Восточном Казахстане в преддверии знаменательного праздника во всех городах и районах состоялись концертные мероприятия, фотовыставки, музейные выставки, различные челленджи, спортивные соревнования.

В центральном дворце культуры «Ертіс концерт» с соблюдением всех карантинных мер прошел большой концерт творческих коллективов области. Свыше двухсот жителей Восточного Казахстана услышали в исполнении музыкальных оркестров, выдающихся исполнителей песни, написанные по мотивам произведений Нурсултана Назарбаева, любимые песни Первого Президента республики. Среди приглашенных отечественных звезд, которые порадовали зрителей своим выступлением, стала группа Mezzo, представляющая Казахстан на фестивале «Новая волна» в Сочи и вошедшая в тройку лидеров.

«Нам было очень приятно принять участие в концерте, ведь это так значимо – выступать в День Первого Президента. В Усть-Каменогорск мы приезжаем регулярно, слушатели всегда с радостью нас встречают. Сегодня мы исполнили две композиции, в частности песню Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы», а также одну из самых любимых песен Нурсултана Назарбаева – «Люблю тебя, мой край родной!». Это очень старая, но прекрасная песня, автора Геннадия Подэльского», – отметил солист группы Mezzo Жасулан Сыдыков.

В знаменательный день жители Восточного Казахстана также смогли увидеть художественный фильм «Небо моего детства», о детстве Первого Президента Республики Казахстан.