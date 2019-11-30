Концерт и уникальные выставки организовали ко Дню Первого Президента в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря в знак уважения и почтения Елбасы в Казахстане отмечается День Первого Президента Республики Казахстан. Это справедливая оценка и признание огромных заслуг перед страной Лидера нации Нурсултана Назарбаева. В связи с этим в Туркестане, в культурном центре МКТУ имени Х.А. Яссауи, состоялось праздничное мероприятие под названием «Елін сүйген, елі сүйген – Елбасы», посвященное Дню Первого Президента РК, которое организовал Туркестанский областной акимат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В торжественном вечере приняли участие творческие коллективы Туркестанского областного управления культуры и студенты МКТУ имени Х.А. Яссауи. Праздничный концерт открылся театрализованной музыкально-хореографической постановкой под названием «Елін сүйген, елі сүйген - Елбасы». Также звучали отрывки из любимых Елбасы казахских народных песен и известные казахские мелодии «Елбасы», «Нұр-Сұлтан – бас қала».





В заключительную часть концерта вошли патриотические, гражданские произведения, посвященные культурно-духовному центру всего тюркского мира - священному Туркестану. И в завершение прозвучала песня на слова Нурсултана Назарбаева «Елім менің».





В фойе культурного зала были организованы фото- и книжная выставка под названием «Елбасы және Ұлы дала мұрасы», которые произвели особое впечатление на публику. Здесь можно было лицезреть уникальные моменты из повседневной работы Первого Президента.