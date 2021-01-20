Концерт Димаша Кудайбергена «DIMASH DIGITAL SHOW» будет транслироваться на бис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый онлайн-концерт Димаша Кудайбергена подарил поклонникам море хороших впечатлений. В связи с многочисленными откликами Dears, шоу будет транслироваться вновь 31 января в 20:00 по времени Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Стриминговая платформа Tixr и Димаш покажут повтор «DIMASH DIGITAL SHOW», что позволит поклонникам творчества казахстанского исполнителя еще раз пообщаться в онлайн-чате, испытав волшебство единства всех Dears.

Поклонникам, у которых уже есть билеты, покупать их снова не нужно. Они смогут насладиться шоу на бис по уже имеющимся билетам. Тем, кто еще не успел их приобрести, рекомендуется сделать это до 31 января.

Помимо этого, 31 января в 22:30 по времени Нур-Султана после трансляции «DIMASH DIGITAL SHOW» состоится долгожданный прямой эфир «Post-Show Q&A session». В ходе мероприятия у поклонников появится возможность увидеть Димаша, задать ему вопросы, поделиться впечатлениями об онлайн-концерте, а также узнать о планах артиста.

Напомним, онлайн-концерт Димаша Кудайбергена собрал зрителей из ста стран. DIMASH DIGITAL SHOW стало первым глобальным выступлением Димаша с момента начала пандемии коронавируса. Вчера Димаш выступил на мероприятии Sister Cities International, где исполнил казахскую народную песню «Самалтау». Мероприятие прошло в рамках открытия недели празднования инаугурации президента США, которая состоится сегодня, 20 января.