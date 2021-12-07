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Концепцию Социального кодекса рассмотрят на Высшем совете по реформам

7 Декабря 2021 01:28
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Концепцию Социального кодекса рассмотрят на Высшем совете по реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концепцию Социального кодекса рассмотрят на Высшем совете по реформам. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее Кайрат Келимбетов в ходе программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» рассказал о важности утверждения национальных проектов.

«Главный упор всех национальных проектов - подготовка человеческого капитала. Поэтому у нас самые мощные национальные проекты - образование и здравоохранение. На них в трехлетнем бюджете заложены все средства. Около 13 трлн предусмотрено в республиканском бюджете, в том числе они предусмотрены в местных исполнительных органах, в местных бюджетах», - сказал в эфире программы председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Также Кайрат Келимбетов отметил проводимую работу в социальной сфере.

«Что касается людей с ограниченными возможностями. Министерство труда выносит в первом приближении концепцию Социального кодекса на Высший совет по реформам. Буквально 7 декабря этот вопрос будет рассматриваться. Какие подходы в социальной политике? Как мы сделаем так, что каждый гражданин Казахстана так или иначе будет задействован или охвачен социальными структурами или задействован в непосредственную экономическую деятельность государства?» - подчеркнул Кайрат Келимбетов.


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#Другие государственные органы   #Общество   #Реформы Токаева   #Социальный кодекс  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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