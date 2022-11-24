Концепцию развития сельских территорий внесут в Правительство в 2023 году

24 Ноября 2022, 17:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году зарплата ветеринаров вырастет на 50 процентов. Об этом на заседании Сената сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 1 марта 2023 года мы внесем в Правительство концепцию развития сельских территорий. Она состоит из 10 направлений. Для каждого направления существуют определенные критерии. Действия центральных и местных исполнительных органов координирует Министерство национальной экономики», - сказал Роман Скляр.

Он также остановился на вопросах развития сельского хозяйства.

«Если сельское хозяйство не будет развиваться, жизнь сельчан не будет исправлена. Вы это хорошо знаете. Какая работа была проделана в этом направлении? В рамках поручения Президента реформируется сфера ветеринарии. Цель реформ - распределение обязанностей между центром и регионами, установление статуса ветеринарного врача, повышение их заработной платы и социальной поддержки. В конце года внесем в Парламент соответствующие законопроекты», - проинформировал первый заместитель Премьер-Министра.

По его словам, заработная плата ветеринаров в этом году выросла на 50%. В 2023 году их зарплата снова увеличится на 35-50%.

«Ветеринарам будет выплачено двухмесячное пособие на оздоровление. Мы переводим ветеринарию в цифровой формат», - сказал Р. Скляр.