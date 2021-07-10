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    14:55, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Концепцию по управлению госдолгом поручил разработать Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит разработать Концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом. Такое поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует повысить качество управления внутренним и внешним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности госбюджета и нашей бюджетной стабильности в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти 6-кратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Он отметил, что к 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21 до 49%. Большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте.

    «Квазигосударственный сектор также имеет значительную долговую нагрузку. При этом единого документа по подходам управления госдолгом у нас по-прежнему нет. Правительству предстоит разработать Концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом», - поручил Глава государства.

    Также Президент заявил, что Нацфонд перешел «из режима накопления в режим потребления» – ежегодно растет объем трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. По словам Президента, в 2020 году он составил 40% к доходу бюджета, в текущем году показатель будет равен 36%.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана Главная Экономика Госдолг
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