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    17:25, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Концепцию нового Водного кодекса РК утвердят до конца 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концепцию нового Водного кодекса утвердят в Казахстане до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Анализ действующего Водного кодекса показал, что с 2003 года кодекс на 68% претерпел изменения и дополнения. Он в основном ориентирован на хозяйственное использование воды. В новом Водном кодексе должны быть усилены направления сохранения водноресурсного потенциала страны и управления спросом на воду. Концепция нового Водного кодекса будет утверждена до конца 2021 года», - сказал Серик Кожаниязов в ходе коллегии Минэкологии.

    Вместе с тем вице-министр рассказали и мерах по увеличению площадей орошаемых земель в стране.

    «До 2025 года запланировано довести площадь орошаемых земель до 2,2 млн га, то есть увеличить на 600 тысяч. В 2021 году площади орошаемых земель увеличатся на 78 тысяч га. В 2021 году планируется отремонтировать 1 тысячу км каналов. Это позволит снизить потери воды при транспортировке на 214,5 млн кубометров в текущем году», - проинформировал вице-министр.


    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Другие государственные органы Экология
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