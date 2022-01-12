Концепцию инвестиционной политики планируют принять в феврале в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством национальной экономики в феврале 2022 года планируется принятие Концепции инвестиционной политики. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Алибек Куантыров отметил меры по восстановлению инвестиционной привлекательности в рамках поручения Главы государства.

«Министерством в феврале текущего года планируется принятие Концепции инвестиционной политики до 2025 года. В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода», - сообщил в ходе заседания Правительства Алибек Куантыров.

«По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений министерством прорабатываются следующие предложения. Первое - аналогично механизму передачи поступлений КПН от МСБ, с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень. Второе, предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом. Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство. В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями», - проинформировал министр национальной экономики.

Также Алибек Куантыров отметил, что предложения по остальным поручениям Главы государства будут тщательно проработаны и дополнительно представлены в ближайшее время.