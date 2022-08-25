25 Августа 2022 17:10

Концепцию формирования культуры общества разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сказал, что в целях формирования культуры общества разработают специальную концепцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь главные задачи государственной политики – создание Нового Казахстана, реализация новой экономической политики и повышение доходов населения. Эти задачи тесно переплетаются между собой. Уровень образования и культура граждан играют решающую роль. Перед сферой образования стоит задача по формированию культуры общества. Интерес у студентов в вузах к знаниям и компетенциям, трудолюбие, ответственность перед обществом должны занять ведущее место», - сказал Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в Нур-Султане.

По его словам, помимо оценки знаний студентов, необходимо учитывать уровень их личностного и нравственного развития.

«Ценностно-ориентированное обучение позволяет сформировать личность с высокой социальной ответственностью перед обществом. Поручаю Министерству науки и высшего образования совместно с заинтересованными госорганами, академическим сообществом разработать Концепцию формирования культуры образованного общества», - отметил он.

Зампремьера напомнил об ответственности вузов за качественную подготовку кадров.

«Некоторые университеты получили академическую свободу. Важно, чтобы развитие вузов всегда находилось на контроле министерства. Будут разработаны новые критерии оценки деятельности университетов», - заключил Ералы Тугжанов.

Ранее Ералы Тугжанов поручил разработать программу по привлечению талантов в науку. Он заявил, что системная поддержка ученых должна стать приоритетом развития науки.