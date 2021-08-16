Концепция развития местного самоуправления: какие полномочия передадут Кеңесу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что из представляет собой концепция развития местного самоуправления до 2025 года, какие полномочия будут переданы Кеңесу? Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анара Байтукенова.

«В целях стимулирования гражданской активности предусматривается прямое участие жителей в принятии решений по наиболее важным вопросам местного значения. В частности, это вопросы изменения статуса, наименования и границ населённых пунктов, определение приоритетных задач местного сообщества. Будет сформирован сельский представительный орган – «Кеңес». Кеңесу будут переданы полномочия по утверждению и контролю за исполнением плана развития местного сообщества и бюджета, регулированию размеров налоговых ставок на сельском уровне, а также вопросам благоустройства сёл», - отметила Анара Байтукенова.

В целях повышения эффективности работы исполнительных органов на местах, будет проведена реорганизация аппаратов акимов сельских округов. На сегодня требования, предъявляемые к сотрудникам аппарата акима сельского округа, практически аналогичны требованиям к сотрудникам центральных государственных органов. Кроме того, установленные лимиты штатной численности аппаратов в 3-5 человек, включая акима, не позволяют проводить работу с жителями на должном уровне.

«В этой связи, с учётом международной практики в рамках пилотного проекта будет внедрена новая организационно-правовая форма управления – «администрация местного самоуправления». Формирование кадрового состава администрации будет осуществляться по отдельному порядку. Это позволит внедрить гибкую систему управления персоналом, а также осуществлять дополнительные виды работ для обеспечения комфорта граждан. Перечень оказываемых услуг, вопросы найма и определения размера оплаты труда работников будут регулироваться Кеңесом», - отметила директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.

В случае положительных результатов пилотного проекта новая организационно-правовая форма будет масштабирована по всей стране. Качественное решение вопросов местного значения также зависит от эффективности работы маслихатов. В этой связи их роль будет усилена. Так, с 2022 года будут внедрены две освобождённых должности председателей постоянных комиссий маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы. В целях повышения статуса Секретаря маслихата ему будут переданы полномочия Председателя сессии маслихата.

«На сегодня наблюдается хроническое недофинансирование бюджета четвёртого уровня. Собственные доходы покрывают всего 13,4% расходов данного уровня бюджета. В этой связи, с 2022 года предусмотрена передача на сельский уровень дополнительных четырёх видов налогов и платежей: единый земельный налог; плата за пользование земельными участками, поступления от их продажи и плата за продажу права их аренды. В 2023 году планируется передать еще ряд налогов и платежей. В частности, будет предусмотрено распределение корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса между областью, районом и селом.

Планируется значительное упрощение порядка формирования и исполнения четвёртого уровня бюджета путём укрупнения бюджетных программ, сокращения количества отчётов, оптимизации бизнес-процессов и внедрения механизма стимулирования расширения налогооблагаемой базы», - пояснила Анара Байтукенова.

В результате принятия мер по фискальной децентрализации в 2025 году ожидается рост самодостаточности бюджета сельских округов до 35%.

В рамках концепции «Слышащего государства» в целях оперативного решения актуальных вопросов населения предусмотрены меры по повышению обратной связи между обществом и государством. Так, предлагается наделение граждан и депутатов маслихата правом составления петиций по вопросам местного значения и развитию региона в целом. В прошлом году в пилотном режиме в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и во всех областных центрах успешно внедрён инструмент «бюджет народного участия», который предполагает расширенное участие граждан в бюджетном процессе.

Напомним, что концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года разработана во исполнение поручения Главы государства, данного в рамках Послания от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Проект Концепции является логическим продолжением реформ по развитию местного самоуправления, реализованных в предшествующие годы. Предлагаемые проектом Концепции меры соответствуют стратегическим задачам экономического и социального развития регионов страны, а также отвечают интересам жителей и государства в целом.

В рамках проекта сформированы новые подходы, направленные на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности системы местного самоуправления. Новая модель местного самоуправления будет сформирована на основе пяти ключевых принципов.

Первый из них -участие граждан в процессе принятия решений. Второй принцип – выборность органов местного самоуправления. Третий принцип - самостоятельность органов местного самоуправления в решении организационных, экономических и финансовых вопросов. Четвертый - чёткие функциональные границы деятельности государственных органов и местного самоуправления. Пятый - прозрачность и подотчётность органов местного самоуправления перед жителями.

Для активного вовлечения граждан в процессы государственного управления и принятия решений на местах предусмотрены меры по внедрению прямых выборов акимов. В соответствии с принятыми в мае текущего года законами, с июля начались прямые выборы сельских акимов. Основные требования к кандидатам включают возрастное ограничение – не моложе 25 лет, а также соответствие квалификационным требованиям данной категории государственного служащего. Установлены два основных способа выдвижения кандидатов – от политических партий и в порядке самовыдвижения. Следующим шагом в рамках данного направления будет введение прямых выборов акимов районов с 2024 года.

В проекте Концепции впервые предусмотрена необходимость чёткого разделения институтов местного государственного управления и местного самоуправления. Для этого будет разработан новый закон о местном самоуправлении, в котором будут определены структура, порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления. Для дальнейшей децентрализации и создания действенной системы местного самоуправления предусмотрены меры по перераспределению и исключению дублирования функций и полномочий между уровнями управления.

Передаваемые полномочия будут обеспечены необходимыми ресурсами для их эффективной реализации.