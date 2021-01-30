Концепция развития госуправления: Президент поручил Правительству принять детальный план действий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде в ходе третьего заседания Высшего cовета по реформам под председательством Главы государства был рассмотрен проект Концепции развития государственного управления до 2030 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отмечается, реализация Концепции обеспечит переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения, в рамках которой главными ценностями станут человек и его благополучие.

Документ определяет подходы к повышению профессионализма госаппарата, его подотчетности обществу, совершенствованию регуляторной политики, повышению эффективности оказания госуслуг, оптимизации квазигоссектора, развитию местного самоуправления и т.д.

В целом заложенные в Концепции меры будут способствовать росту эффективности госаппарата и его открытости, что повысит степень доверия к институтам государственного управления

Предполагается, что основные положения Концепции будут реализованы до конца 2025, при этом большинство инициатив будет имплементировано уже в текущем году.

Касым-Жомарт Токаев считает, что документ соответствует запросам общества и содержит актуальные глубинные изменения, направленные на повышение качества жизни населения. Правительству поручено принять детальный План действий с выделением соответствующих ресурсов.

Напомним, сегодня в Акорде под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.