Концепция развития госуправления: Президент поручил Правительству принять детальный план действий
Как отмечается, реализация Концепции обеспечит переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения, в рамках которой главными ценностями станут человек и его благополучие.
Документ определяет подходы к повышению профессионализма госаппарата, его подотчетности обществу, совершенствованию регуляторной политики, повышению эффективности оказания госуслуг, оптимизации квазигоссектора, развитию местного самоуправления и т.д.
В целом заложенные в Концепции меры будут способствовать росту эффективности госаппарата и его открытости, что повысит степень доверия к институтам государственного управления
Предполагается, что основные положения Концепции будут реализованы до конца 2025, при этом большинство инициатив будет имплементировано уже в текущем году.
Касым-Жомарт Токаев считает, что документ соответствует запросам общества и содержит актуальные глубинные изменения, направленные на повышение качества жизни населения. Правительству поручено принять детальный План действий с выделением соответствующих ресурсов.
Напомним, сегодня в Акорде под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.