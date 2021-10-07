Концепция модернизации пенсионной системы: что изменится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каковы основные положения Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года, пояснила директор департамента политики социального страхования, базового, социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минтруда, на сегодня в Казахстане более 2 млн человек получают пенсионные выплаты.

«Ежегодно размеры пенсий, которые выплачиваются из бюджета - пенсионные выплаты по возрасту, так называемые солидарные и базовые пенсии ежегодно индексируются. Солидарная пенсия индексируется на 2% с учетом прогнозной инфляции, а базовая пенсия индексируется в соответствии с ростом прожиточного минимума или на уровне прогнозной инфляции», - рассказала Виктория Шегай.

В чем преимущество перехода от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии

«Положительных моментов перехода от базовой пенсии к минимальной гарантированной пенсии гораздо больше. Единственным условным минусом является увеличение расходов государственного бюджета. Что касается самого механизма, то при переходе от базовой пенсии к минимальной гарантированной - во-первых, увеличивается минимальный порог этой выплаты, которая обеспечивается всем пенсионерам. Если сегодня размер базовой пенсии на минимальном уровне составляет 54% от прожиточного минимума, или 18 500 тенге, то при переходе к минимальной гарантированной пенсии минимальный порог увеличивается до 70% от прожиточного минимума, или порядка до 24 тысячи тенге», - сообщила директор департамента Минтруда.

Сокращается минимальный стаж для участия в пенсионной системе.

На сегодня минимальный стаж участия в пенсионной системе составляет 10 лет, а по новой системе стаж снизится до 5 лет.

«При переходе на минимальную гарантированную пенсию порог трудового стажа снижается с 10 до 5 лет. То есть, на уровне 70% от величины прожиточного минимума будут получать те пенсионеры, у которых либо нет стажа, либо этот стаж составляет менее пяти лет», - отмечает Виктория Шегай.

Если проработал человек сверх пяти лет, размер пенсии планируют увеличивать на 2%.

« За каждый год сверхустановленного стажа размер пенсии увеличивается на 2%. При этом если базовая пенсия сегодня ограничивается в 100% от величины прожиточного минимума, то при переходе к минимальной гарантированной пенсии предлагается не устанавливать верхнего предела», - рассказала В. Шегай.

Она также привела пример: если человек проработал 20 лет, то сегодня он получает порядка 74% от прожиточного минимума, или 25 500 тенге, то при переходе на минимальную гарантированную пенсию с таким же стажем человек будет получать 100% от прожиточного минимума, или 34 302 тенге.

При переходе к минимальной гарантированной пенсии (МГП) предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы трудовой стаж засчитывался в полном объеме.

«Если сегодня трудовой стаж рассматривается до момента достижения человека пенсионного возраста, то при переходе на МГП предлагается, чтобы этот стаж не ограничивался. Если человек продолжает свою трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, скажем, проработал еще два года, то размер его минимальной гарантированной пенсии должен также соразмерно увеличиваться на 2% за каждый год - сверх того, что он проработал, достигнув пенсионного возраста», - объяснила директор департамента Министерства труда и социальной защиты населения.

Спикер также рассказала о введении обязательных пенсионных взносов работодателей. В рамках Концепции предусматривается введение 5%-ных обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ работникам за счет средств работодателей.

Как формируется и будет выплачивается пенсионный аннуитет

«На сегодняшний день пенсионные аннуитеты заключаются между вкладчиком пенсионных накоплений ЕНПФ и страховой организации. Это значит, что, заключив договор пенсионного аннуитета и передав в компанию по страхованию жизни определенную сумму своих пенсионных накоплений, вы получаете право на ежемесячные аннуитетные пенсионные выплаты», - объяснили в Минтруда.

«В связи с теми изменениями, которые произошли в законодательстве в прошлом году, если ранее размер аннуитетной пенсионной выплаты устанавливался не ниже размера минимальной пенсии - это 43 тысяч тенге, то сегодня размер минимальной ежемесячной аннуитетной выплаты был снижен до 70% к величине прожиточного минимума, или 24 тысяч тенге»,- отмечает Виктория Шегай.