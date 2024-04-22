Кому война, а кому мать родна. В чем выгода ирано-израильского конфликта

19 апреля, в ночь на пятницу Израиль вроде как нанес ответный удар по военному объекту в Иране. По крайней мере, об этом сообщили сразу несколько американских СМИ. В частности, в Bloomberg cо ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне написали, что Израиль предупредил США в четверг 18 апреля, что собирается в течение суток или двух нанести удар по иранскими объектам в ответ на нападение 13 апреля. Напомним, что накануне того нападения Иран предупредил о своих планах многих дипломатов стран Персидского залива, которые в свою очередь сообщили об этом США, после чего это стало известно Израилю. Будет ли продолжаться война на Ближнем Востоке, разбирался международный обозреватель агентства Kazinform.

Израиль заявил о построении региональной коалиции

Собственно, скорее всего таким и был изначальный план Тегерана, который все сделал для того, чтобы удар выглядел впечатляющим, но при этом таким, чтобы не привел к началу большой войны. В итоге ущерб от иранской атаки оказался минимальным, если не считать потери более чем миллиарда долларов, такова была примерная стоимость ракет ПВО, которыми Израиль, США, Великобритания и Иордания сбивали 350 ракет и беспилотников-камикадзе.

Фото: irna.ir

После чего иранцы поспешили заявить, что они завершили свою операцию мести за убийство 1 апреля двух своих высокопоставленных генералов в Сирии. Но если Израиль ответит, то тогда они ответят еще более сильным ударом.

После этого все стали ждать ответной реакции Израиля. Но сразу после удара ответа не последовало. Если не считать атаку формирований «Хезболлы» в Ливане. Но здесь взаимные обстрелы происходят достаточно регулярно. К тому же ливанская организация все-таки относятся к проиранским прокси. Понятно, что обстрел Ливана не может быть эквивалентом атаке на собственную территорию Израиля.

Судя по утечкам информации в американские СМИ именно США уговорили Израиль не наносить немедленного ответного удара по Ирану, хотя такая возможность и рассматривалась в израильском военном кабинете. Член этого кабинета Бенни Ганц заявил, что «перед лицом иранской угрозы мы построим региональную коалицию и заставим Иран заплатить цену – в том виде, в котором посчитаем нужным и в подходящее для нас время».

В данном случае наиболее интересны слова Ганца про региональную коалицию. Понятно, что это не столько США и Великобритания, а, к примеру, Иордания и, возможно, те арабские страны, которые предоставили США информацию об ударе 13 апреля, а также готовы договариваться с Израилем в рамках так называемого «Соглашения Авраама».

Так в общем смысле назвали переговоры о возможном заключении договоров Израиля с арабскими странами, которые начали обсуждаться еще при президентстве в США Дональда Трампа. Считается, что ХАМАС нанес террористический удар по Израилю 7 октября как раз с целью сорвать эти соглашения, которые не учитывали его интересы.

В переводе с дипломатического языка такие слова высокопоставленного израильского политика означали, что Израиль не будет наносить немедленный удар по Ирану, потому что его об этом попросили США. Вашингтон не хочет эскалации, так как это означает, что в таком случае ему неизбежно придется участвовать в новой большой войне. Конечно, это совершенно невыгодно в преддверии президентских выборов. Но также имеет значение, что США не хотят рисковать своими планами по поиску модели урегулирования отношений на Ближнем Востоке, для чего, собственно, они и придумали «Соглашение Авраама».

Ганц сделал еще одно очень важное заявление. «Созданный нами стратегический альянс и система регионального сотрудничества, которая выдержала серьезный вызов, должны быть укреплены сейчас и на все времена». В данном случае он имеет ввиду не обстоятельства, связанные с ударом по Израилю 13 апреля, а реакцию мусульманских стран региона на события 7 октября и последующую израильскую операцию в секторе Газа.

У США есть способы повлиять на Израиль

Действительно, реакция мусульманских стран была более чем сдержанной, даже в ситуации гуманитарного кризиса в секторе Газа. При этом очевидно, что они не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. В случае ее начала им явно не удастся остаться в стороне.

К примеру, 13-15 апреля были остановлены авиаперевозки, что было неприятно для экономик арабских стран Залива, но не смертельно. Однако, возникновение проблем с нефтедобычей, транспортными перевозками, паникой среди населения и многими другими важными моментами, будет очень болезненным для тех моделей развития, которые реализуют страны региона – Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия и другие.

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Поэтому они должны были включить все дипломатические усилия, чтобы убедить если не Израиль, то США в том, что не надо провоцировать Иран. Хотя Вашингтон в данном случае не надо было убеждать. Администрация президента Джо Байдена не хочет этой войны и у нее есть способы для того, чтобы повлиять на Израиль.

Так, удар по Ирану 19 апреля, о котором сообщили СМИ из США, но не Израиля, был нанесен по военной базе в Исфахане. В свою очередь эта база прикрывает ядерный объект в Нетанзе и вооружена российскими комплексами ПВО С-300.

Стоит учесть, что основной удар со стороны Ирана 13 апреля пришелся в Израиле по военным базам в пустыне Негев. Здесь были те немногие повреждения, который признал Израиль, и был ранен ребенок из местных бедуинов. Здесь вроде бы также находится израильский ядерный центр в Димоне.

В определенном смысле можно сказать, что есть некоторый паритет. Военные базы, ядерные объекты, небольшие повреждения. Так что Израиль вполне мог таким образом сохранить лицо согласно старой восточной традиции. Хотя некоторые аналитики сделали акцент именно на повреждении комплекса С-300.

Они увидели в этом некий символизм в связи с известными отношениями Ирана с Россией. Но это не так важно. Главное, что Израиль все-таки нанес своей удар, но сделал это скрытно и очень точечно. То есть, он продемонстрировал, что в принципе может это сделать, но одновременно не дал Ирану особенного повода ответить.

В связи с этим очень показательна реакция иранской стороны. Они заявили, что взрывы в районе Исфахана были связаны с несколькими беспилотниками. Они отрицали, что был еще и ракетный удар. Официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что несколько беспилотных аппаратов были успешно сбиты силами ПВО и что не было сведений о ракетном ударе.

Заметно, что Иран старается не преувеличивать, если не преуменьшить эффект от атаки на военную базу под Исфаханом. Понятно, что всего несколько беспилотников выглядит не очень серьезно на фоне тех сотен ракет, которые эпически летели на Израиль неделей ранее и эффектно взрывались в воздухе над ним в результате работы ПВО. Тегеран явно подает информацию таким образом, чтобы произошедшее не выглядело, как повод нанести ответный удар.

Поэтому можно предположить, что Израиль и Иран на данный момент выполнили необходимые им действия, чтобы не потерять лицо, и этим, возможно, ограничатся. Но, понятно, что это не совсем точно. Ситуация меняется слишком быстро.

Что Израиль получил взамен после атаки на Иран

Но можно предположить, что Израиль получил взамен за свою сдержанность. Всего через день после скромной атаки на Исфахан, в субботу 20 апреля конгресс США проголосовал за выделение Израилю помощи в размере $26,4 млрд, из них $4 млрд на ракеты ПВО. Отражение иранского удара 13 апреля потребовало от него большого расхода таких ракет, теперь он может рассчитывать на пополнение запасов.

Фото: ТАСС

Но это, скорее всего, далеко не все. Вполне возможно, что главным вопросом на закулисных переговорах и консультациях, которые наверняка проходили между 14 и 19 апреля где-то между берегами Потомака и побережьем Персидского залива, была проблема Рафаха. Этот город на юге сектора Газа переполнен беженцами, их там скопилось около 2 млн человек. Здесь же, по словам Израиля, находятся последние оставшиеся батальоны «Хамас».

Израиль давно хотел провести здесь военную операцию. Но против выступают США и страны Европы. Теперь же представители Израиля говорят, что все равно будут проводить операцию в Рафахе. Возможно это и есть цена вопроса. Между прочим, в пакете помощи Израилю, который был принят в США 20 апреля, значительная сумма выделена на гуманитарные нужды.

На эти деньги США могут создать в секторе Газа, например, на побережье лагеря с соответствующей инфраструктурой для палестинских беженцев с тем, чтобы лишить ХАМАС условного «живого щита». В то же время арабские страны могут «закрыть глаза» на неизбежные жертвы в случае начала военных действий.

Хотя, возможно, перспектива начала наступления израильской армии и усилия арабских посредников вынудят ХАМАС согласиться с каким-то вариантом достижения соглашения. Это не обязательно может быть договоренности с самим ХАМАС, хотя здесь нет ничего необычного.

Возможно, речь может пойти об эвакуации лидеров и наиболее активных боевиков ХАМАС в какую-то из арабских стран. По такому сценарию в свое время вывозили лидеров Организации освобождения Палестины из Иордании, из Ливана. Последний пример - это эвакуация вооруженных людей из Алеппо и других городов во время последней гражданской войны в Сирии.

В любом случае переговоры за кулисами событий всегда лучше прямой военной конфронтации. Вероятно, что пришло время для соответствующей дипломатии. Потому что конфликтов стало слишком много, их завершение даже в таком формате выглядит более предпочтительным.