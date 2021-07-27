Кому стоит опасаться нового штамма коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал, кому стоит опасаться «дельта» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, новый дельта-штамм коронавируса более агрессивный и часто приводит к резкому ухудшению состояния здоровья. В том числе он молниеносно протекает. И, к сожалению, в группе риска оказываются люди, имеющие хронические заболевания. Это люди, которые страдают артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми и хроническими легочными заболеваниями, а также люди, состоящие на учете с почечной или печеночной недостаточностью. Естественно, они попадают под первую атаку. Мы ведем ежедневный анализ летальных исходов и случаев тяжелых больных. У нас есть группа аналитиков: опытные врачи-реаниматологи, которые проводят лечение. И в реанимациях мы наблюдаем, что более 84% пациентов умирают из-за того, что имели в анамнезе пять и более заболеваний», - отметил руководитель Управления общественного здоровья Алматы.
По его словам, у каждого человека с возрастом увеличивается количество хронических заболеваний, в частности после 70-75 лет.
«К сожалению, в этом году за последние два месяца мы заметили, что этот дельта-штамм не щадит и молодых. У нас были два случая летального исхода, когда молодые ребята умирали в возрасте до 40 лет. Это еще раз говорит о том, что в группе риска по летальности и по осложнениям находятся не только люди в возрасте, но и молодые. В прошлом и начале этого года мы не замечали таких осложнений. Буквально на днях в других регионах страны были зафиксированы два случая летального исхода среди детей. Поэтому этот штамм непредсказуем. Больные, которые к нам поступают в инфекционный стационар, как говорят наши специалисты, буквально на глазах за 6-12 часов резко ухудшается общее состояние и буквально через день резко увеличиваются изменения в легких при КТ исследовании… Поэтому это очень серьезный и коварный штамм», - добавил Табынбаев.
Нариман Табынбаев ранее заявил, что в городе растет госпитализация пациентов с коронавирусом - до 400-420 пациентов в сутки. По его словам эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с тенденцией к ухудшению.
Кроме того, он озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие три месяца.
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