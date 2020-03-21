Кому разрешили въезд и выезд из Алматы с 22 марта: в акимате составили список

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы утвердил памятку о «зеленом коридоре» на блокпостах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что запрет на въезд и выезд начинает действовать с 22 марта в 00:00. Железнодорожное и авиационное сообщение из Алматы и в город будет остановлено.

Согласно памятки, в частности, ограничения не распространяются на граждан и транспортные средства медицинской и санитарно-эпидемиологической службы, экстренного реагирования и коммунального хозяйства, ритуальной службы, грузовых и транзитных перевозок любых видов грузов, специализированный инкассаторский транспорт по удостоверению личности.

В акимате также предоставили полный список по пропускной системе города Алматы (выезд/въезд из/в город).

В связи с карантином в 00:00 часов 22 марта 2020 года вводится запрет на выезд/въезд из/в город Алматы граждан и транспортных средств.

Вводимые ограничения не распространяются на следующих лиц и транспортные средства при предъявлении подтверждающих документов:

1) службы медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические службы, а также медицинский персонал (врачи, медсестры, санитары, водители – по удостоверению личности в соответствии со Специальной Базой Данных Оперативного Штаба (далее СБДОШ));

2) сотрудники службы гражданской защиты, пожаротушения и аварийно- спасательных работ (по удостоверению личности в соответствии со СБДОШ);

3) сотрудники и транспорт коммунальных, аварийных служб: электро-, газо-, водо- и теплоснабжение, уборка мусора, а также связи и коммуникаций (автотранспорт по государственному регистрационному номерному знаку и водители по удостоверению личности в соответствии со СБДОШ);

4) сотрудники и транспорт служб погребения, а также процессия не более 20 человек сопровождающих не более чем на 4 единицах автотранспорта;

5) грузовые и транзитные перевозки любых видов грузов: только грузовой транспорт; транспортные средства могут быть загруженные или порожние; водитель и не более одного пассажира;

6) специализированный инкассаторский транспорт;

7) транспорт и сотрудники ДП г. Алматы, ДЧС г. Алматы, Прокуратуры г. Алматы, ДКНБ по г. Алматы, СГО РК, ДНБПК по г. Алматы, ДЭР г.Алматы при предъявлении служебного удостоверения;

8) военнослужащие и транспорт Национальной гвардии РК, Вооруженных Сил РК и Пограничной службы КНБ РК (Алматинский военный гарнизон) при предъявлении служебного удостоверения либо военного билета и документов, подтверждающих служебную необходимость, подписанных командиром воинской части; военнослужащие срочной службы только на специальном автотранспорте;

9) граждане иностранных государств, ранее въехавшие на территорию Республики Казахстан, при их выезде из г. Алматы;

10) граждане Республики Казахстан, ранее выехавшие на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан через международный аэропорт города Алматы;

11) в особых случаях граждане Республики Казахстан, выезжающие из города Алматы на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

12) в особых случаях жители других регионов, въезжающие в город Алматы на оперативное лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения г. Алматы;

13) жители других регионов, выписанные из медицинских организаций г. Алматы после окончания лечения на основании выписки из медицинской карты;

14) женщины-роженицы с новорожденными детьми, выписанные из роддомов г. Алматы на основании выписки из медицинской карты;

15) персонал дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств и члены их семей, а также члены делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющиеся из Казахстана, а также в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

16) члены поездных и локомотивных бригад, а также лица, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах, экипажи воздушных судов (по удостоверению личности в соответствии со СБДОШ);

17) граждане иностранных государств, являющиеся членами семей граждан Республики Казахстан, только при въезде в г. Алматы, однократно (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), родители и дети);

18) граждане Республики Казахстан и граждане иностранных государств, следующие авиа транзитным сообщением, при предъявлении подтверждающих документов при выезде/въезде из/в город Алматы;

19) жители других регионов и граждане иностранных государств, прошедшие карантинную изоляцию в случае выезда/въезда из/в город Алматы по выписке из медицинской карты (по документу, удостоверяющему личность в соответствии со СБДОШ);

20) разрешается передача лабораторными службами через блокпосты биоматериалов для проведения анализов и биоотходов, без права заезда в город и выезда автомобилей, их транспортирующих;

21) лица, выезжающие/въезжающие из/в город Алматы в особых случаях по специальному разрешению Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при Акимате города Алматы.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.