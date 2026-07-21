Кому придется заплатить 20% налога за наследство в Казахстане

Департамент государственных доходов по Костанайской области разъяснил, в каких случаях иностранным гражданам, получившим наследство в Казахстане, необходимо уплатить налог и подать декларацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не являющиеся налоговыми резидентами Казахстана, могут получать в наследство имущество, расположенное в стране. Однако в этом случае у них возникают налоговые обязательства.

Как сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области, нерезидент обязан самостоятельно рассчитать и уплатить индивидуальный подоходный налог. При получении наследства ставка составляет 20%.

Например, если гражданин Германии унаследовал квартиру в Костанае стоимостью 35 млн тенге, ему необходимо самостоятельно уплатить налог, а также представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

Декларацию нужно подать не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, а налог уплатить до 10 июля. Если нерезидент планирует покинуть Казахстан и не возвращаться до окончания этих сроков, он может подать декларацию и оплатить налог до выезда. Для этого необходимо оформить казахстанский ИИН.

В ведомстве также напомнили, что при последующей продаже унаследованного имущества возникают новые налоговые обязательства. В этом случае доход облагается индивидуальным подоходным налогом по ставке 15%.

Если между Казахстаном и страной, где проживает наследник, действует соглашение об избежании двойного налогообложения, нерезидент может воспользоваться его положениями. Для этого вместе с декларацией необходимо предоставить документ, подтверждающий налоговое резидентство другого государства.

В ДГД рекомендуют иностранным гражданам своевременно исполнять налоговые обязательства, чтобы избежать штрафов и других дополнительных расходов.

Ранее стало известно, что жилищные выплаты госслужащим освободят от подоходного налога в Казахстане.